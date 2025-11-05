Ξεπέρασαν τις 196.000 οι φορολογούμενοι που έχουν εντοπιστεί από τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες να μην διαθέτουν σήμα ασφάλισης για τα οχήματά τους.

Ειδικότερα, στις 10 Οκτωβρίου από τις ηλεκτρονικές διασταυρώσεις που διενήργησε η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης, αντλώντας στοιχεία από τις βάσεις δεδομένων της ΑΑΔΕκαι των υπουργείων Υποδομών-Μεταφορών και Προστασίας του Πολίτη, είχαν αποσταλεί 100.971 ειδοποιήσεις σε πολίτες και 7.810 σε νομικά πρόσωπα, (108.781 συνολικά) για μη συμμόρφωση με την υποχρέωση ασφάλισης οχημάτων.

Χθες, εστάλησαν ακόμη 71.663 ειδοποιητήρια προς φυσικά πρόσωπα και 4.139 προς νομικά πρόσωπα (87.803 συνολικά) για μη συμμόρφωση ως προς την υποχρέωση ασφάλισης οχημάτων.

Από τα ίδια στοιχεία προκύπτει επίσης ότι βάσει της δεύτερης αποστολής, 87.026 οχήματα εντοπίστηκαν χωρίς συμμόρφωση και ως προς την ασφάλιση και ως προς τα τέλη κυκλοφορίας, ενώ το σύνολο των ανασφάλιστων οχημάτων έφθασε στις 196.584.

Οι παραβάτες έχουν προθεσμία 15 ημερών ασφαλίσουν τα οχήματά τους, ειδάλλως θα τους επιβληθούν οι κυρώσεις που προβλέπει ο νόμος, ή αλλιώς πρόστιμα που κυμαίνονται από 250 έως 1000 ευρώ, ανάλογα τον τύπο του ανασφάλιστο οχήματος.