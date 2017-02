Στις 29 & 30 Μαρτίου διοργανώνεται το 7ο InfoCom Security

Το 7ο InfoCom Security που θα πραγματοποιηθεί στις 29 & 30 Μαρτίου 2017 με τίτλο “On the IT Roadmap – Expect the Unexpected”, αναμένεται για ακόμα μια χρονιά με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, αποτελώντας εδώ και χρόνια το σημείο αναφοράς των εξελίξεων για την Ασφάλεια Πληροφοριών και τις Ψηφιακές Απειλές καθώς και την κορυφαία ετήσια συνάντηση της κοινότητας των επαγγελματιών πληροφορικής που δραστηριοποιούνται μεταξύ άλλων στο IT Security. Το περιοδικό ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ MARKETING και το Insurancedaily.gr είναι χορηγοί επικοινωνίας.

Η μεγάλη πρόκληση των ειδικών της ασφάλειας ανά τον κόσμο, είναι από την μια πλευρά να εντοπίσουν έγκαιρα τους κινδύνους, αναπτύσσοντας κι εφαρμόζοντας σύγχρονες στρατηγικές ασφάλειας, τεχνολογίες νέας γενιάς και προληπτικές τεχνικές ελέγχου, ενώ από την άλλη πλευρά να ενημερώσουν και να προετοιμάσουν σωστά τις επιχειρήσεις προκειμένου να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά τις αναπάντεχες απειλές, εκπαιδεύοντας και εφιστώντας τη προσοχή στους χρήστες για τους κινδύνους που υπάρχουν.

Την πρόκληση αυτή στοχεύει να αναδείξει το 7ο InfoCom Security στις τρεις θεματικές ενότητες κάθε ημέρας του συνεδρίου με ομιλίες και παρουσιάσεις που θα καλύψουν συνολικά το ζήτημα της ψηφιακής ασφάλειας, συνδυάζοντας business προσέγγιση για το IT Security μαζί με ευρύτερο επιστημονικό και τεχνολογικό περιεχόμενο για το Cyber Security.

Κατά τη διάρκεια του 7ου InfoCom Security θα διοργανωθούν παράλληλα Workshops, με τεχνικές παρουσιάσεις από ειδικούς για θέματα σχετικά με την ασφάλεια πληροφοριών ενώ επίσης θα υπάρχει έκθεση με τη συμμετοχή των χορηγών εταιριών, δίνοντας την ευκαιρία στους επισκέπτες να έρθουν σε επαφή με επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στη χώρα μας στον τομέα των υπηρεσιών και λύσεων για την ασφάλεια πληροφοριών.

Στις 2 ημέρες του συνεδρίου θα διοργανωθεί με τη συνεργασία του secnews.gr για δεύτερη χρονιά ο διαγωνισμός Ethihak Contest δίνοντας την ευκαιρία σε επαγγελματίες και μη, σε hackers, ερευνητές ασφάλειας αλλά και απλούς φαν, να αγωνιστούν όχι εναντίον ενός αλλά εναντίον πολλών live στόχων, δοκιμάζοντας τις ικανότητες τους στο Ethical Hacking.

Η συμμετοχή στο συνέδριο είναι δωρεάν.