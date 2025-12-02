To 9o ετήσιο Συνέδριο θα εστιάσει στην Ενδυνάμωση του Ασφαλιστικού οικοσυστήματος μέσω Embedded AI λύσεων, Digital Trust frameworks, και Seamless Customer Journeys, επαναπροσδιορίζοντας τον ρόλο της τεχνολογίας στο underwriting, claims & distribution, προώθησης εξειδικευμένων Υπηρεσιών όπως Cybersecurity Services και βελτίωσης της Επιχειρησιακής Λειτουργίας σε ένα περιβάλλον που μετακινείται ταχύτατα προς Open Insurance Models, Αυτοματισμούς και Ψηφιακή Διαφάνεια.

Θα πραγματοποιηθεί στις 29 Ιανουαρίου 2026 στο Συνεδριακό Κέντρο της Εθνικής Ασφαλιστικής.

