Tις σημαντικές προκλήσεις και ευκαιρίες που αντιμετωπίζει η αναλογιστική επιστήμη στις ασφαλίσεις Υγείας θα αναδείξει το 4ο Συνέδριο της Ένωσης Αναλογιστών Ελλάδος – ΕΑΕ, που διοργανώνεται στις 30 Οκτωβρίου 2025, στο εμβληματικό Μέγαρο Μουσικής Αθηνών.

Το συνέδριό που έχει πλέον καθιερωθεί ως σημείο αναφοράς για την αναλογιστική κοινότητα στην Ελλάδα, φέρνοντας κοντά επαγγελματίες, ακαδημαϊκούς, εκπροσώπους της αγοράς, των θεσμών και των ρυθμιστικών αρχών, σε έναν ανοιχτό και εποικοδομητικό διάλογο θα εστιάσει στο πεδίο της υγείας σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον, επηρεαζόμενο από κανονιστικές, δημογραφικές εξελίξεις, την μετά-Covid περίοδο, την κλιματική κρίση, την τεχνολογική πρόοδο και τις νέες απαιτήσεις σε θέματα βιωσιμότητας, διαχείρισης κινδύνου και κανονιστικής συμμόρφωσης.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει εισηγήσεις από διακεκριμένους Έλληνες και διεθνείς ομιλητές, με θεματικές όπως:

DRGs: Το Νέο Τοπίο στην Υγεία και στην Ασφάλιση

και στην Ιδιωτική Ασφάλιση Υγείας: Προκλήσεις, Πιέσεις κι Ενέργειες για τη Βιωσιμότητα του Κλάδου

