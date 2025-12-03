Για 15η συνεχή χρονιά, η KPMG στην Ελλάδα παρουσιάζει την Ετήσια Έκθεση για την Ιδιωτική Ασφαλιστική Αγορά για το 2025, ενός ιδιαίτερα πολύτιμου εργαλείου στρατηγικής ανάλυσης της χρηματοοικονομικής θέσης, της αποδοτικότητας, των προκλήσεων αλλά και των μελλοντικών προοπτικών των ασφαλιστικών επιχειρήσεων, και της συνολικής εικόνας του ασφαλιστικού κλάδου στη χώρα.

Τα αποτελέσματα της Έκθεσης θα παρουσιαστούν στο πλαίσιο της ετήσιας εκδήλωσης της KPMG, “The Future of Insurance”, με tagline “Adapting Business Models, Managing Risks & Powering Innovation”, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 9 Δεκεμβρίου 2025, στο Electra Palace Athens. Η εκδήλωση απευθύνεται σε ανώτατα και C-level στελέχη της ασφαλιστικής αγοράς, οικονομικούς διευθυντές, αναλογιστές, στελέχη διαχείρισης κινδύνων, καθώς και σε εκπροσώπους εποπτικών και θεσμικών φορέων.

Την εκδήλωση θα τιμήσει με την παρουσία της η Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, κα Άννα Ευθυμίου, προσδίδοντας ακόμη μεγαλύτερη θεσμική βαρύτητα και κύρος στις συζητήσεις που θα ακολουθήσουν.

Η φετινή διοργάνωση τελεί υπό την επιστημονική υποστήριξη του Τμήματος Στατιστικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, ενισχύοντας περαιτέρω το αναλυτικό και τεκμηριωμένο περιεχόμενο της Έκθεσης.

Η Έκθεση για το 2025 περιλαμβάνει εκτενή στατιστικά δεδομένα και εμπεριστατωμένο σχολιασμό, προσφέροντας μια ολοκληρωμένη αποτύπωση της αγοράς βάσει των πλέον πρόσφατων δημοσιευμένων στοιχείων του 2024 σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς και των Εκθέσεων Φερεγγυότητας και Χρηματοοικονομικής Κατάστασης. Παράλληλα, θα παρουσιαστεί ανάλυση των κυριότερων τάσεων, κινδύνων και στρατηγικών προοπτικών που διαμορφώνουν το μέλλον του κλάδου.

Στο πλαίσιο της Έκθεσης θα αναπτυχθούν ειδικά θέματα, όπως:

Ο νέος Ευρωπαϊκός Κανονισμός DORA για την ψηφιακή επιχειρησιακή ανθεκτικότητα, ο οποίος εισάγει κρίσιμες προκλήσεις αλλά και σημαντικές ευκαιρίες για την ασφαλιστική αγορά.

για την ψηφιακή επιχειρησιακή ανθεκτικότητα, ο οποίος εισάγει κρίσιμες προκλήσεις αλλά και σημαντικές ευκαιρίες για την ασφαλιστική αγορά. Εμπεριστατωμένος σχολιασμός των εξελίξεων και των προοπτικών στον τομέα των τραπεζοασφαλειών.

Ο μετασχηματισμός της οικονομικής διεύθυνσης και η αξιοποίηση σύγχρονων εργαλείων προϋπολογισμού και επιχειρησιακού σχεδιασμού στο πλαίσιο εφαρμογής του νέου προτύπου ΔΠΧΑ 17.

Ενημέρωση σχετικά με νέα εργαλεία ΑΙ στον ασφαλιστικό κλάδο

Ενημέρωση σχετικά με τις πρόσφατες εξελίξεις σε φορολογικά ζητήματα που επηρεάζουν τον κλάδο.

Σύγκριση της ελληνικής ασφαλιστικής αγοράς με αντίστοιχες ευρωπαϊκές αγορές, αναδεικνύοντας σημεία σύγκλισης, διαφοροποίησης και πεδία ευκαιριών.

Η Βασιλική Σκέλλα, Director, Actuarial & Insurance Services, KPMG στην Ελλάδα, θα παρουσιάσει και θα συντονίσει τη φετινή εκδήλωση. Η ανασκόπηση της αγοράς θα αποτελέσει αφετηρία για συζήτηση σχετικά με τις προοπτικές του κλάδου, με θεματικές όπως , την ενίσχυση πλαισίων διαχείρισης κινδύνων και κανονιστικής συμμόρφωσης, την αξιοποίηση τεχνολογικών εργαλείων με παράλληλη προσαρμογή στις κανονιστικές απαιτήσεις και την προσαρμογή επιχειρησιακών μοντέλων στις νέες συνθήκες της αγοράς.

Την εκδήλωση θα ανοίξει η κα Άννα Ευθυμίου, Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, η οποία θα συμμετάσχει σε ένα fireside chat με τον Κωνσταντίνο Δήμο, Partner, Advisory, KPMG στην Ελλάδα, με τίτλο «Ο ρόλος της Κοινωνικής και Ιδιωτικής Ασφάλισης στη νέα εποχή». Στο πλαίσιο αυτό, οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να εξετάσουν την αλληλεπίδραση δημόσιας και ιδιωτικής ασφάλισης, τις τρέχουσες προκλήσεις, αλλά και τις προοπτικές ανάπτυξης του κλάδου.

Στη συνέχεια, ο Φίλιππος Κάσσος, Partner, Audit, InsuranceServices, KPMG στην Ελλάδα θα παρουσιάσει τα βασικά ευρήματα της Ετήσιας Έρευνας της KPMG για την Ιδιωτική Ασφαλιστική Αγορά. Θα αναλύσει τα αποτελέσματα της Έκθεσης που αφορούν τη χρηματοοικονομική επίδοση των ασφαλιστικών εταιρειών, προσφέροντας μια σαφή εικόνα των τάσεων και των μεταβολών που καταγράφονται στον κλάδο. Η παρουσίασή του θα κλείσει με αναλύσεις και συμπεράσματα σε επίκαιρα θέματα που απασχολούν τον ασφαλιστικό τομέα.

Τη σκυτάλη θα αναλάβει η Βασιλική Σκέλλα, Director, Actuarial & Insurance Services, KPMG στην Ελλάδα, η οποία θα συντονίσει το panel discussion με τίτλο “Adapting Business Models to Drive Operational Excellence – Συζήτηση με κορυφαίους Chief Operating Officers ασφαλιστικών εταιρειών”. Συμμετέχουν η Ισαβέλλα Βήτου, ChiefOperationsOfficer & Μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής στην AllianzEuropeanReliance, ο Πάνος Κούβαλης, ChiefOperatingOfficer του Ομίλου Interamerican, και ο Αχιλλέας Σδράκας, Γενικός Διευθυντής Λειτουργιών της Εθνικής Ασφαλιστικής. Οι ομιλητές θα μοιραστούν εμπειρίες, θα αναδείξουν βέλτιστες πρακτικές και θα εξετάσουν πώς οι ασφαλιστικές εταιρείες προσαρμόζουν τα επιχειρησιακά τους μοντέλα σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον.

Στη συνέχεια, o Ελευθέριος Νταντούμης, SeniorManager, RiskConsulting, και ο Αθανάσιος Παύλου, SeniorManager, ManagementConsulting, KPMG στην Ελλάδα, θα προχωρήσουν σε παρουσιάσεις πάνω στην θεματική “Powering Innovation & Compliance – Προτάσεις νέων εργαλείων”. Οι ομιλητές θα αναδείξουν σύγχρονα εργαλεία, μεθοδολογίες και πρακτικές που ενισχύουν την καινοτομία, τη λειτουργική αποτελεσματικότητα και την κανονιστική συμμόρφωση των ασφαλιστικών οργανισμών.

Η εκδήλωση θα ολοκληρωθεί με συζήτηση και παρουσιάσεις με θέμα “Managing Risks Beyond the Standard Formula” του Εργαστηρίου Στοχαστικής Μοντελοποίησης και Εφαρμογών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, το οποίο έχει τον ρόλο του επιστημονικού υποστηρικτή της εκδήλωσης. Τη συζήτηση θα προλογίσει ο Φίλιππος Κάσσος, Partner, Audit, Insurance Services, KPMG στην Ελλάδα. Συμμετέχουν οι ΑθανάσιοςΓιαννακόπουλος, Professor of Applied Stochastic Analysis, Department of Statistics και Director του Research Laboratory of Stochastic Modelling and Applications (SMA), AUEB, καθώς και οΑλέξανδροςΖυμπίδης, Αναπλ. Καθηγητής Αναλογιστικής Επιστήμης, Τμήμα Στατιστικής, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Οι ομιλητές θα παρουσιάσουν σύγχρονες μεθοδολογίες ποσοτικοποίησης κινδύνου και θα αναδείξουν τον κρίσιμο ρόλο των εσωτερικών μοντέλων, εξηγώντας γιατί η Standard Formula δεν επαρκεί για την ακριβή αποτύπωση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών κάθε ασφαλιστικής επιχείρησης.