Τη Δευτέρα 9 Φεβρουαρίου 2026, στις 17:00, θα πραγματοποιηθεί η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου (ΣΕΣΑΕ) στα γραφεία της Ένωσης (Ξενοφώντος 10, Αθήνα), μετά την αναβολή της αρχικά προγραμματισμένης συνεδρίασης της 2ας Φεβρουαρίου λόγω έλλειψης απαρτίας.

Στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης, σύντομη ομιλία θα απευθύνει ο καθηγητής Νικόλαος Βέττας με θέμα «Η Ελληνική Οικονομία Σήμερα και Αύριο», εστιάζοντας στις προκλήσεις και τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας στο σύγχρονο περιβάλλον.

Ημερήσια Διάταξη

Τα βασικά θέματα που θα τεθούν προς συζήτηση και έγκριση είναι:

Η έγκριση των πεπραγμένων. Η παρουσίαση και έγκριση του απολογισμού οικονομικής διαχείρισης του έτους 2025, μαζί με την έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής, καθώς και η απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε σχετική ευθύνη. Η έγκριση του προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων για το έτος 2026. Ανακοινώσεις.

Χρονοδιάγραμμα Εργασιών

Η προσέλευση των μελών θα ξεκινήσει στις 16:30, με την έναρξη των εργασιών να έχει οριστεί για τις 17:00. Θα ακολουθήσει παρουσίαση των θεμάτων και ψηφοφορία έως τις 17:45, η ομιλία του καθηγητή κ. Βέττα, η βράβευση των επιτυχόντων του προγράμματος ΟΠΑ., χορηγική δράση υπέρ της οργάνωσης «ΜΠΟΡΟΥΜΕ», καθώς και η καθιερωμένη κοπή πίτας και κοκτέιλ.

Ο Σύνδεσμος υπενθυμίζει στα μέλη που δεν έχουν τακτοποιήσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις για το έτος 2025 να το πράξουν έως τις 6 Φεβρουαρίου 2026, προκειμένου να διευκολυνθεί η ομαλή διεξαγωγή των εργασιών.

Παράλληλα, έχει επισυναφθεί σχέδιο εξουσιοδότησης εκπροσώπησης, σύμφωνα με το Καταστατικό, για τα μέλη που αδυνατούν να παρευρεθούν. Η εξουσιοδότηση θα πρέπει να αποσταλεί ηλεκτρονικά έως την Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου 2026.