Η ελληνική ασφαλιστική αγορά διανύει μια κρίσιμη περίοδο λόγω σημαντικών δημογραφικών, τεχνολογικών και κοινωνικοοικονομικών αλλαγών. Η προσαρμογή σε αυτές τις εξελίξεις, αποτελεί θεμέλιο για τη βιώσιμη ανάπτυξη του κλάδου. Η εκτίμησή μας για την πορεία της ελληνικής ασφαλιστικής αγοράς είναι θετική, με αναμενόμενη αύξηση ασφαλίστρων περί το 5% ετησίως, κυρίως στα non-life προϊόντα. Οι ασφαλίσεις περιουσίας εμφανίζουν τη μεγαλύτερη δυναμική λόγω αυξημένου κινδύνου και νέων απαιτήσεων, ενώ το ενδιαφέρον για ασφαλίσεις υγείας παραμένει υψηλό. Παράλληλα, η αγορά κινείται προς πιο ευέλικτα και οικονομικά προϊόντα για κάθε ηλικιακή ομάδα. Η ενίσχυση της διαφάνειας και οι ρυθμίσεις για τον περιορισμό αυξήσεων στα νοσήλια θα καθορίσουν τη διατήρηση της εμπιστοσύνης των καταναλωτών.



Νίκη Τρομπούκη, Διευθύντρια Τομέα Στρατηγικής και Διακυβέρνησης στην ERGO (Ασφαλιστικό Marketing, “am” Γενάρης 2026)

Σε αυτό το πλαίσιο καθίσταται σαφές ότι η μελλοντική πορεία του ασφαλιστικού κλάδου συνδέεται άμεσα με την ανάδειξη και ενίσχυση του θεσμικού ρόλου της ιδιωτικής ασφάλισης ως συμπληρωματικού πυλώνα οικονομικής και κοινωνικής ανθεκτικότητας, με καθοριστικό ρόλο στη συστηματική αντιμετώπιση του κενού προστασίας, ιδίως σε ό,τι αφορά τους κινδύνους που απορρέουν από τις φυσικές καταστροφές.

Η τεχνολογία λειτουργεί ήδη ως καταλύτης αυτής της μετάβασης. Η ψηφιοποίηση, τα εργαλεία data analytics και η τεχνητή νοημοσύνη συμβάλλουν στη βελτιστοποίηση της τιμολόγησης και της διαχείρισης αποζημιώσεων, ενισχύοντας παράλληλα την εμπειρία του πελάτη. Η τηλεϊατρική, οι υπηρεσίες πρόληψης και οι ψηφιακές εφαρμογές ενδυναμώνουν τη βιωσιμότητα των προϊόντων υγείας, προσφέροντας ουσιαστική, προστιθέμενη αξία.

Σημαντικές εξελίξεις καταγράφονται και στον τρόπο διανομής των ασφαλιστικών προϊόντων. Η ενίσχυση των συνεργασιών μεταξύ ασφαλιστικών εταιρειών και τραπεζών αναμένεται να διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση της αγοράς. Παράλληλα, το αυστηρότερο κανονιστικό και κεφαλαιακό πλαίσιο δημιουργεί συνθήκες περαιτέρω συγκέντρωσης.

Σε αυτό το περιβάλλον, η ERGO Ασφαλιστική εστιάζει στη διατήρηση της ηγετικής της παρουσίας στον κλάδο Ζημιών και στην περαιτέρω ανάπτυξη των κλάδων Ζωής και Υγείας. Προτεραιότητά μας είναι να κερδίζουμε την προτίμηση του πελάτη, αφουγκραζόμενοι σε βάθος τις ανάγκες του και προσφέροντας ασφαλιστικά προϊόντα που είναι απλά, κατανοητά και οικονομικά αποδοτικά. Στο πλαίσιο αυτό, ο ψηφιακός μας μετασχηματισμός, σε συνδυασμό με την αξιοποίηση σύγχρονων τεχνολογιών όπως η τεχνητή νοημοσύνη και η ανάλυση μεγάλων δεδομένων, συμβάλλει στην απλούστευση των διαδικασιών, στην παροχή εξατομικευμένων λύσεων και στη συνολική αναβάθμιση της εμπειρίας εξυπηρέτησης του πελάτη. Παράλληλα, επενδύουμε συνεχώς στο ανθρώπινο δυναμικό μας με στόχο να είμαστε ένας από τους κορυφαίους εργοδότες της αγοράς, προσελκύοντας και διατηρώντας ταλαντούχους επαγγελματίες. Η τεχνολογική καινοτομία, η βιώσιμη κερδοφορία και η ενίσχυση της εξωστρέφειας της επωνυμίας μας, αποτελούν βασικούς πυλώνες της στρατηγικής μας.

Η στρατηγική μας προσέγγιση βασίζεται σε έναν ξεκάθαρο σκοπό και σε ένα μακροπρόθεσμο όραμα. Ο λόγος ύπαρξής μας είναι να βοηθάμε τους ανθρώπους να δρουν καλύτερα και με περισσότερο θάρρος, μέσα από τις καθημερινές τους επιλογές και αποφάσεις. Όραμά μας παραμένει να αποτελούμε την πρώτη επιλογή για πελάτες, συνεργάτες και εργαζόμενους. Με συνέπεια και αίσθημα ευθύνης συμβάλλουμε ενεργά στη διαμόρφωση της επόμενης ημέρας της ελληνικής ασφαλιστικής αγοράς.