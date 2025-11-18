Στον ασθενή σαν καταναλωτή ασφαλιστικών υπηρεσιών και τον ρόλο του Συνηγόρου του Καταναλωτή ως Ανεξάρτητης Αρχής για την εξωδικαστική επίλυση καταναλωτικών διαφορών, αναφέρθηκε η Ειδικός Επιστήμονας – Νομικός κα. Ελένη Αθανασίου στο 14ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ασθενών.

Ο βασικός στόχος της Αρχής είναι η προστασία των δικαιωμάτων των καταναλωτών και η διασφάλιση της δίκαιης λειτουργίας της αγοράς μέσω της ταχείας και ανέξοδης διαμεσολάβησης. Παραδείγματα παρεμβάσεων αφορούν καθυστερήσεις ή άρνηση ασφαλιστικής κάλυψης για ιατρικές πράξεις, αμφισβήτηση ιατρικών αμοιβών, και ζητήματα μη επαρκούς προσυμβατικής ενημέρωσης από ιδιωτικές κλινικές. Παρά τον μη δεσμευτικό χαρακτήρα των αποφάσεών της, η Αρχή επιδεικνύει υψηλό ποσοστό επίλυσης διαφορών, χάρη στην ανεξαρτησία και τη συνεργασία της με άλλους φορείς.