Η Euroins Ελλάδος, για ακόμη μία χρονιά, βρέθηκε στο πλευρό των δρομέων, των διοργανωτών και των εθελοντών, συμμετέχοντας ως Μέγας Χορηγός στο 14ο “Kallithea Run”, το οποίο πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία την Κυριακή 5 Απριλίου στην Πλατεία Δαβάκη.

Η φετινή διοργάνωση συγκέντρωσε εντυπωσιακή συμμετοχή, με χιλιάδες δρομείς όλων των ηλικιών να λαμβάνουν μέρος στους αγώνες 10 χλμ., 5 χλμ. και 2,5 χλμ., επιβεβαιώνοντας για ακόμη μία φορά ότι το “Kallithea Run” αποτελεί έναν καταξιωμένο θεσμό για την τοπική κοινωνία και την ευρύτερη περιοχή της Αττικής.

Ο αγώνας διοργανώθηκε από τον Φιλαθλητικό Σύλλογο Καλλιθέας, σε συνεργασία με τον Δήμο Καλλιθέας, προσφέροντας υψηλού επιπέδου διοργάνωση και ασφάλεια για όλους τους συμμετέχοντες, ενώ ανέδειξε τη σημασία της άθλησης και της ενεργής συμμετοχής των πολιτών.

Η Γενική Διευθύντρια της EUROINS Ελλάδος, κα. Αγγελική Μουρατίδου, δήλωσε:

«Για την EUROINS Ελλάδος, η στήριξη πρωτοβουλιών όπως το Kallithea Run αποτελεί μέρος της ευρύτερης φιλοσοφίας μας για ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και προώθηση ενός υγιούς τρόπου ζωής. Μέσα από τη συμμετοχή μας ως Μέγας Χορηγός, επιδιώκουμε να συμβάλλουμε ενεργά σε δράσεις που φέρνουν τους ανθρώπους πιο κοντά και ενισχύουν τη δυναμική της τοπικής κοινωνίας. Είμαστε ιδιαίτερα περήφανοι που αποτελούμε μέρος αυτής της σημαντικής διοργάνωσης.»

Ο Πρόεδρος του Φιλαθλητικού Συλλόγου Καλλιθέας, κ. Παναγιώτης Δημάκος, δήλωσε:

“Με πολύ μεγάλη επιτυχία και ρεκόρ συμμετοχών πραγματοποιήθηκε για 14η χρονιά το Kallithea Run 2026, που συνδιοργάνωσε ο Φιλαθλητικός Καλλιθέας και ο Δήμος Καλλιθέας, με πάνω από 6.000 χιλιάδες δρομείς όλων των ηλικιών και στις 3 διαδρομές του αγώνα! Και φέτος για 4η χρονιά είχαμε κοντά μας τον ΜΕΓΑ ΧΟΡΗΓΟ μας, την Euroins Ελλάδος, κάτι το οποίο μας γεμίζει με πολύ μεγάλη χαρά αφού μπορούμε να προσφέρουμε πολύ υψηλές υπηρεσίες στους δρομείς μας και να ανεβάζουμε συνεχώς τον πήχη! Ευχαριστούμε πολύ την Διευθύντρια της EUROINS GR, κα Αγγελική Μουρατίδου και όλη την ομάδα για την άψογη συνεργασία και για την πολύτιμη στήριξη στον αγώνα μας! Ανανεώνουμε το δρομικό μας “ραντεβού” το φθινόπωρο στους επόμενους αγώνες μας, Kallithea Half Marathon και Kallithea Night Run στις 13 Σεπτεμβρίου και 17 Οκτωβρίου”

Η EUROINS Ελλάδος συνεχίζει να επενδύει σε πρωτοβουλίες που προάγουν τον αθλητισμό και την κοινωνική συνοχή, συμβάλλοντας ενεργά στη δημιουργία μιας πιο δυναμικής και υγιούς κοινωνίας.