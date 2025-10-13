Μικρή αύξηση καταγράφεται στο στόλο των ασφαλισμένων οχημάτων για δασική πυρκαγιά και πλημμύρες, μέσα στην περίοδο Ιουνίου – Αυγούστου 2025. Ειδικότερα από το 27,5% του συνόλου των αυτοκινήτων που είχαν ασφάλιση για φυσικές καταστροφές την 1η Ιουνίου, όταν ξεκίνησε να ισχύει η υποχρεωτικότητα, στο τέλος του τριμήνου συνολικά στην χώρα έχουμε ασφαλισμένο μόλις το 36,3%.

Θυμίζουμε ότι από την 1η Ιουνίου 2025 όλα τα οχήματα πρέπει υποχρεωτικά να έχουν πέρα από την αστική ευθύνη και κάλυψη για δασικές πυρκαγιές και πλημμύρες. Τα οχήματα χωρίς τις ανωτέρω καλύψεις δεν δικαιούνται κρατική αρωγή ή επιχορήγηση σε περίπτωση καταστροφής και θεωρούνται ανασφάλιστα σε περίπτωση ελέγχου από την Τροχαία.

Παρά λοιπόν την υποχρεωτικότητα τα ποσοστά που καταγράφονται στις εν λόγω ασφαλίσεις οχημάτων είναι χαμηλά.