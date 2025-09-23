Στα 3,49 δις ευρώ ανήλθε η ασφαλιστική παραγωγή την περίοδο Ιανουαρίου – Ιουλίου 2025, αυξημένη κατά 4,3%. Οι ασφαλίσεις ζωής σε σχέση με το αντίστοιχο επτάμηνο του ς024 σημείωσαν αρνητική τροχιά με τον τομέα συνολικά να κινείται στο 1% και τις ασφαλίσεις ζημιών να κινούνται ανοδικά κατά 9,3%. Σε δωδεκάμηνη βάση, η παραγωγή του δωδεκαμήνου Αυγούστου 2024 – Ιουλίου 2025, σε σύγκριση με την αντίστοιχη παραγωγή του δωδεκαμήνου Αυγούστου 2023 – Ιουλίου 2024 η αγορά καταγράφει αύξηση κατά 6%. Αναλύεται σε αύξηση 2,2% για τις ασφαλίσεις Ζωής και αύξηση 9,6% για τις ασφαλίσεις κατά Ζημιών.

Από τις 46 ασφαλιστικές επιχειρήσεις , οι 26 δραστηριοποιήθηκαν στην Ελλάδα με την μορφή της Ανώνυμης Ασφαλιστικής Εταιρίας, 1 με τη μορφή του αλληλασφαλιστικού συνεταιρισμού, 13 ως Υποκαταστήματα αλλοδαπής ασφαλιστικής και 6 ευρωπαϊκές ασφαλιστικές δραστηριοποιήθηκαν με καθεστώς ελεύθερης παροχής υπηρεσιών.