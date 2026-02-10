Από τις 29 Ιανουαρίου έως τις 3 Φεβρουαρίου 2026, η Interasco ολοκλήρωσε με επιτυχία το ταξίδι επιβράβευσης του ετήσιου διαγωνισμού πωλήσεων, που φέτος πραγματοποιήθηκε στο Buenos Aires, έναν διεθνή προορισμό με έντονη πολιτιστική ταυτότητα και δυναμικό χαρακτήρα.

To ταξίδι πραγματοποιήθηκε με 55 συμμετέχοντες οι οποίοι διακρίθηκαν για την επίτευξη υψηλών παραγωγικών στόχων και την εξαιρετική τους απόδοση κατά το 2024.

Οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να ζήσουν αυθεντικές εμπειρίες της αργεντίνικης κουλτούρας, μέσω δραστηριοτήτων όπως μαθήματα τάνγκο, επίσκεψη στο παραδοσιακό ράντσο Santa Estancia, στο στάδιο της River Plate και στη χαρακτηριστική συνοικία La Boca, συνδυάζοντας πολιτισμό, ψυχαγωγία και ομαδικό πνεύμα.

Το ταξίδι τίμησαν με την παρουσία τους ο Πρόεδρος της Interasco κ. Κωνσταντίνος Κοτσιλίνης, ο Διευθύνων Σύμβουλος κ. Κάρολος Σαΐας, καθώς και τα στελέχη της διοίκησης: κα Κωνσταντίνα Σταματοπούλου–Διευθύντρια Γενικών Ασφαλίσεων, κ. Σωτήριος Λέκκος – Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών, κ. Κωνσταντίνος Αρβανίτης-Διευθυντής Πωλήσεων & Marketing, κα Αντα Καμιτζάκη – Αναπλ. Διευθύντρια Κλάδου Υγείας & Πρ. Ατυχημάτων, κα Νάνσυ Μαργέλη-Υπ/ντρια Πωλήσεων & Marketing, κ. Αθανάσιος Χριστόπουλος – Επιθεωρητής Πωλήσεων, υπογραμμίζοντας έμπρακτα τη σημασία που αποδίδει η Εταιρεία στους συνεργάτες της.

Η κορύφωση του ταξιδιού ήταν η βραδιά βραβεύσεων στον χώρο Trade Sky, με πανοραμική θέα στην πόλη, όπου αναγνωρίστηκε η συμβολή και η επίδοση των συνεργατών. Κατά τη διάρκειά της παρουσιάστηκαν οι στρατηγικές προτεραιότητες της Εταιρείας και πραγματοποιήθηκαν οι κεντρικές ομιλίες.

Ο Πρόεδρος της Interasco κ. Κωνσταντίνος Κοτσιλίνης τόνισε τη σημασία της 20ετούς συνεργασίας μεταξύ Harel και Interasco και ανέδειξε τους τέσσερις πυλώνες στους οποίους στηρίζεται η εταιρεία: Harel, Διοίκηση, Προσωπικό και Συνεργάτες.

Επιπλέον σημείωσε ότι: «Η Interasco προετοιμάζεται να προχωρήσει ακόμα πιο δυναμικά, με ξεκάθαρο όραμα και στρατηγική κατεύθυνση στα επόμενα χρόνια.»

Στη συνέχεια, ο Διευθύνων Σύμβουλος κ. Κάρολος Σαΐας, αφού συνεχάρη όλους τους συνεργάτες για την αφοσίωση και τον επαγγελματισμό τους αναφέρθηκε στη σημασία της τεχνολογικής εξέλιξης και της καινοτομίας στην καθημερινή λειτουργία της Εταιρείας.

«Σήμερα, περισσότερο από ποτέ, καλούμαστε να δράσουμε, να καινοτομήσουμε και να είμαστε κοντά στους ασφαλισμένους μας, παρέχοντας λύσεις που καλύπτουν πραγματικά τις ανάγκες τους.

Οι νέες τεχνολογίες που ενσωματώνουμε στις διαδικασίες μας θα μας επιτρέψουν να παρέχουμε πιο αποτελεσματικές υπηρεσίες και να ανταποκριθούμε άμεσα στις απαιτήσεις συνεργατών και πελατών.

Με τη στήριξη του Ομίλου Harel — με πάνω από 5 εκατ. πελάτες, €11,2 δισ. κύκλο εργασιών, €2,9 δισ. ίδια κεφάλαια και €147,1 δισ. επενδυμένα κεφάλαια — στόχος μας για το 2026 είναι να προσεγγίσουμε τα €50k παραγωγή ανά συνεργάτη και τα επόμενα χρόνια να κινηθούμε προς τα €70k και στη συνέχεια προς τα €100k, διατηρώντας πάντα υψηλά τεχνικά αποτελέσματα, φερεγγυότητα και αξιοπιστία. Δέσμευσή μας προς το δίκτυο συνεργατών είναι να συνεχίσουμε να εξελισσόμαστε διαρκώς και να σας παρέχουμε προτάσεις και λύσεις που ενισχύουν το έργο σας.»

Τη βραδιά έκλεισε με την ομιλία του ο Διευθυντής Πωλήσεων & Marketing κ. Κωνσταντίνος Αρβανίτης, αναφέρθηκε στη δυναμική του δικτύου συνεργατών και στη σημασία της αμοιβαίαςεμπιστοσύνης.

«Το 2025 συμπληρώνεται 20 χρόνια παρουσίας της Interasco στην Ελλάδα, σε συνεργασία με τον Όμιλο Harel. Σήμερα τιμούμε συνεργάτες που ξεχώρισαν όχι μόνο για τα αποτελέσματα, αλλά και για τη στάση, τη συνέπεια και τον τρόπο που εκπροσωπούν τον θεσμό της ιδιωτικής ασφάλισης.»

Η βραδιά ολοκληρώθηκε με βραβεύσεις και επίσημο δείπνο, σε κλίμα υπερηφάνειας και αναγνώρισης.

Η Interasco συνεχίζει να ενισχύει την κουλτούρα επιβράβευσης, να επενδύει στις συνεργασίες της και να χαράσσει σταθερά την αναπτυξιακή της πορεία, με όραμα και ξεκάθαρη στρατηγική για νέες διακρίσεις και μεγαλύτερες επιτυχίες.