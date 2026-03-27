Το υπουργείο Υγείας εγκαινιάζει νέα εποχή στην αντιμετώπιση των ψυχικών διαταραχών που γνωρίζουν μεγάλη αύξηση, εξαιτίας των αλλαγών που βιώνει ο πλανήτης και της έντονης αβεβαιότητας μέσα στην οποία μεγαλώνουν τα παιδιά. Μέσα από την συνένωση δυνάμεων με την Unicef, το Πανεπιστήμιο Αθηνών και άλλα Πανεπιστημιακά Ιδρύματα, το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος και το Child Mind Institute των ΗΠΑ, δημιουργούνται ψηφιακά εργαλεία, τα οποία εντάσσονται στην ΗΔΙΚΑ, ώστε να εμφανίζονται στο παιδιατρικό screening με το ΑΜΚΑ του παιδιού για τους παιδιάτρους, προκειμένου να εντοπίζουν έγκαιρα «σημάδια» διαταραχών.

Επιπλέον, δημιουργούνται ψηφιακές πλατφόρμες εκπαίδευσης και ενημέρωσης για επαγγελματίες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, γονείς και εκπαιδευτικούς και ένα νέο ερευνητικό Κέντρο για τις Νευροεπιστήμες και την ανάπτυξη των παιδιών, ενώ αντιμετωπίζεται η «φτώχεια περιόδου» στα κορίτσια, δηλαδή η σχολική διαρροή λόγω μη δυνατότητας αγοράς προϊόντων υγιεινής.

Καταρχάς, όπως επισημαίνει η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη, εντάσσονται στο παιδιατρικό screening και στην ΗΔΙΚΑ ψηφιακά εργαλεία, που αφορούν τον έγκαιρο εντοπισμό του αυτισμού, του άγχους και της κατάθλιψης. Ο παιδίατρος θα μπορεί με την βοήθεια τους να εντοπίζει τα πρώτα σημάδια αυτισμού σε βρέφη και νήπια ηλικίας από 16 μηνών έως 24 μηνών. Σε μεγαλύτερες ηλικίες, 6 ετών έως 8 ετών, κατά το ετήσιο παιδιατρικό screening ο παιδίατρος θα μπορεί να εντοπίζει το άγχος (αγχώδεις διαταραχές), ενώ σε ηλικίες 12 ετών και άνω, κατά το ετήσιο παιδιατρικό screening θα εντοπίζονται τα πρώτα σημάδια κατάθλιψης. Επιπλέον, σε συνεργασία με τα Κέντρα Αναφοράς για το παιδί και την οικογένεια, την Unicef, το ΙΣΝ και το Child Mind Institute ιδρύεται νέο Κέντρο για τις Νευροεπιστήμες και την προάσπιση της ομαλής ανάπτυξης και προόδου των παιδιών, Παράλληλα, σε συνεργασία με την Αμερικανική Παιδιατρική Εταιρία δημιουργείται μια ψηφιακή πλατφόρμα προσβάσιμη σε όλους, γονείς, υγειονομικούς, εκπαιδευτικούς με τα αναπτυξιακά ορόσημα που κατακτά το παιδί μεγαλώνοντας. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στο doom scrolling, δηλαδή το φαινόμενο μεγάλης έκθεσης παιδιών και εφήβων σε αρνητικές ειδήσεις, που ευθύνεται για την αυξανόμενη επιθετικότητα στους νέους.

Στο μεταξύ, από το καλοκαίρι έχει ξεκινήσει το εκπαιδευτικό πρόγραμμα Triple P, ενίσχυσης των θετικών γονεϊκών δεξιοτήτων, που η Ελλάδα υιοθέτησε από την Αυστραλία και παρέχεται δωρεάν με συνεδρίες για γονείς, εκπαιδευτικούς και επαγγελματίες της ΠΦΥ. Όπως εξηγεί η γενική γραμματέας Δημόσιας Υγείας Χριστίνα Μαρία Κράββαρη, πρόκειται για ένα πρόγραμμα που αναπτύχθηκε από το Πανεπιστήμιο Queensland στο οποίο έχουν ήδη συμμετάσχει 5000 γονείς και έχουν εκπαιδευτεί 177 επαγγελματίες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας. Για την πρόληψη του αυτοτραυματισμού στους εφήβους, έχουν ήδη στηριχθεί στο νέο κοινοτικό πρότυπο κέντρο, που δημιουργήθηκε στην Α’ Ψυχιατρική κλινική του ΕΚΠΑ, 280 άτομα και έχουν εκπαιδευτεί 1340 επαγγελματίες υγείας.

Παράλληλα, υλοποιείται ένα ενημερωτικό πρόγραμμα στα σχολεία της επικράτειας με βιωματικά σεμινάρια και εξ’ αποστάσεως επιμόρφωση των εκπαιδευτικών για την περίοδο (έμμηνο ρύση) που παρέμενε θέμα «ταμπού». Οι δράσεις που υλοποιούνται σε 1382 σχολικές μονάδες με τη συμμετοχή 70.000 παιδιών, περιλαμβάνουν την δωρεάν διανομή 18 εκατομμυρίων προϊόντων υγιεινής περιόδου, ποσότητα από την οποία έχει ήδη διανεμηθεί το 50%. Η διανομή γίνεται σε κορίτσια ηλικίας από 5η δημοτικού έως και 3ης γυμνασίου (συνολικά 125.000 κορίτσια για την αντιμετώπιση και της σχολικής διαρροής λόγω «φτώχειας περιόδου» (δηλαδή το φαινόμενο να μην πηγαίνουν τα κορίτσια στο σχολείο επειδή δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να αγοράσουν τα προϊόντα υγιεινής. Κάθε σχολείο εξοπλίζεται με ένα kit έκτακτης ανάγκης, ενώ προκύπτει από έρευνα της Κομισιόν ότι το 10% των κοριτσιών (ηλικίας σχολείου) και το 12% των ενήλικων γυναικών στην Ελλάδα δεν πηγαίνουν στο σχολείο ή στην εργασία τους κάποιες ημέρες τον μήνα γιατί δεν μπορούν να αγοράσουν τα προϊόντα υγιεινής περιόδου. Σε άλλες χώρες τα ποσοστά αυτά αγγίζουν μέχρι και το 30%.

Πηγή: Medly.gr