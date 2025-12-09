Μετατίθενται χρονικά οι υποχρεώσεις εφαρμογής της Οδηγίας CSRD για δύο χρόνια για τις επιχειρήσεις της δεύτερης και τρίτης φάσης εφαρμογής όσον αφορά την υποβολή εκθέσεων βιωσιμότητας.

Σε σχετική ενημέρωση της με εγκύκλιο η ΕΑΕΕ αναφέρει:

Στις 28 Νοεμβρίου 2025 δημοσιεύθηκε στην ΕτΚ (ΦΕΚ-Α’/ 219), ο ν. 5255/2025, ο οποίος μεταξύ άλλων, μεταφέρει στην εθνική νομοθεσία τις διατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ) 2025/794 (εδώ). Η εν λόγω οδηγία, γνωστή ως “stop the clock” είχε σαν στόχο την παροχή παρατάσεων στις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις Οδηγίες (ΕΕ) 2022/2464 για την υποβολή εκθέσεων βιωσιμότητας (CSRD) και 2024/1760 για την εταιρική δέουσα επιμέλεια (CSDDD).

Σε υλοποίηση των κοινοτικών διατάξεων, ο ν. 5255/2025, με την παρ. 1 του άρθρου 57, τροποποιεί το άρθρο 14 του ν. 5164/2024 και μετατίθενται χρονικά οι υποχρεώσεις εφαρμογής της Οδηγίας CSRD για δύο (2) έτη για τις επιχειρήσεις της δεύτερης και τρίτης φάσης εφαρμογής (μεγάλες επιχειρήσεις και εισηγμένες σε χρηματαγορές μικρομεσαίες επιχειρήσεις), χωρίς να επηρεάζονται οι μεγάλες, εισηγμένες σε χρηματαγορές επιχειρήσεις (βλ. αναλυτικά την υπ’ αριθμ. 24.967/7.4.2025 Εγκύκλιο της ΕΑΕΕ). Πέραν των ως άνω αλλαγών, που είναι προϊόν τυπικής μεταφοράς διατάξεων της Οδηγίας 2025/794 στην εσωτερική νομοθεσία, το ίδιο άρθρο, στην παρ. 7 περιλαμβάνει τη διόρθωση της παρ. 16 του άρθρου 154 του ν. 4548/2018.

Συγκεκριμένα, αποσαφηνίζεται, σε ευθυγράμμιση με το κοινοτικό κείμενο, ότι η εξαίρεση από την απαλλαγή από την υποχρέωση υποβολής έκθεσης βιωσιμότητας, Στο πλαίσιο της ενημέρωσής σας για τις εξελίξεις στον τομέα της βιώσιμης χρηματοδότησης, ιδίως όσον αφορά στην πρωτοβουλία “Omnibus I” και σε συνέχεια προηγούμενης σχετικής ενημέρωσής σας, σας γνωρίζουμε ότι στις 28 Νοεμβρίου 2025 δημοσιεύθηκε στην ΕτΚ (ΦΕΚ-Α’/ 219), ο ν. 5255/2025, ο οποίος μεταξύ άλλων, μεταφέρει στην εθνική νομοθεσία τις διατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ) 2025/794 (εδώ). Η εν λόγω οδηγία, γνωστή ως “stop the clock” είχε σαν στόχο την παροχή παρατάσεων στις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις Οδηγίες (ΕΕ) 2022/2464 για την υποβολή εκθέσεων βιωσιμότητας (CSRD) και 2024/1760 για την εταιρική δέουσα επιμέλεια (CSDDD).

Σε υλοποίηση των κοινοτικών διατάξεων, ο ν. 5255/2025, με την παρ. 1 του άρθρου 57, τροποποιεί το άρθρο 14 του ν. 5164/2024 και μετατίθενται χρονικά οι υποχρεώσεις εφαρμογής της Οδηγίας CSRD για δύο (2) έτη για τις επιχειρήσεις της δεύτερης και τρίτης φάσης εφαρμογής (μεγάλες επιχειρήσεις και εισηγμένες σε χρηματαγορές μικρομεσαίες επιχειρήσεις), χωρίς να επηρεάζονται οι μεγάλες, εισηγμένες σε χρηματαγορές επιχειρήσεις (βλ. αναλυτικά την υπ’ αριθμ. 24.967/7.4.2025 Εγκύκλιο της ΕΑΕΕ).

Πέραν των ως άνω αλλαγών, που είναι προϊόν τυπικής μεταφοράς διατάξεων της Οδηγίας 2025/794 στην εσωτερική νομοθεσία, το ίδιο άρθρο, στην παρ. 7 περιλαμβάνει τη διόρθωση της παρ. 16 του άρθρου 154 του ν. 4548/2018. Συγκεκριμένα, αποσαφηνίζεται, σε ευθυγράμμιση με το κοινοτικό κείμενο, ότι η εξαίρεση από την απαλλαγή από την υποχρέωση υποβολής έκθεσης βιωσιμότητας, εφόσον συντρέχει ενοποιημένη έκθεση σε επίπεδο ομίλου, αφορά αποκλειστικά τις εισηγμένες μεγάλες οντότητες δημοσίου συμφέροντος και όχι πλέον το σύνολό των μεγάλων οντοτήτων δημοσίου συμφέροντος. Με τον τρόπο αυτό ικανοποιείται ένα σημαντικό ζήτημα που παρέμενε ανοικτό ήδη από το στάδιο της διαβούλευσης και για το οποίο η ΕΑΕΕ έχει καταβάλει συστηματικές προσπάθειες για τη διευθέτησή του.