Με καλεσμένο τον κ. Γιάννη Σαμολαδά, Founder & CEO της Truck Insurance, το νέο επεισόδιο εστιάζει στην οδική ασφάλεια, τη διαχείριση κινδύνου και τις ασφαλιστικές παραμέτρους που αφορούν τα βαρέα οχήματα.

Στη συζήτηση αναλύονται:

• Τα δεδομένα τροχαίων με εμπλοκή φορτηγών

• Η πραγματική δυσκολία οδήγησης και διαχείρισης βαρέων οχημάτων

• Το ζήτημα των ανασφάλιστων φορτηγών

• Η σημασία της ασφάλισης μεταφερόμενου φορτίου για τις επιχειρήσεις

• Ο ρόλος της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης στην πρόληψη και προστασία

Το επεισόδιο αναδεικνύει τη σημασία του επαγγελματία οδηγού ως κρίσιμου κρίκου στην εφοδιαστική αλυσίδα και τη συμβολή της ιδιωτικής ασφάλισης στη διαχείριση κινδύνων.

Διαθέσιμο σε YouTube και Spotify.

Δείτε το επεισόδιο στο youtube εδώ: https://youtu.be/U1KUS4lzPMM

Ακούστε στο Spotify: https://shorturl.at/ZetI1