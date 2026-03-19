Το podcast «Και Αν Συμβεί…» φιλοξενεί στο νέο του επεισόδιο τον κύριο Χάρη Αλεξόπουλο, Πρόεδρο της Ένωσης Επαγγελματιών Ασφαλιστών Ελλάδος (ΕΕΑΕ), σε μια συζήτηση για το παρόν και το μέλλον της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης στην Ελλάδα.

Στο επεισόδιο αναδεικνύονται ζητήματα που απασχολούν τον κλάδο, όπως:

• η εξέλιξη του ρόλου του επαγγελματία ασφαλιστικού διαμεσολαβητή

• οι νέες απαιτήσεις των πελατών σε ένα μεταβαλλόμενο περιβάλλον

• η σημασία της σωστής επικοινωνίας και ενημέρωσης του ασφαλισμένου

• η ανάγκη θεσμικής συνεργασίας μεταξύ φορέων της αγοράς

Παράλληλα, ο Πρόεδρος της ΕΕΑΕ μιλά για τις προτεραιότητες της Ένωσης τα επόμενα χρόνια και για την ανάγκη ενίσχυσης της εμπιστοσύνης μεταξύ ασφαλισμένων, διαμεσολαβητών και ασφαλιστικών εταιρειών.

Το podcast «Και Αν Συμβεί…» φιλοξενεί προσωπικότητες της ασφαλιστικής αγοράς, θεσμικούς εκπροσώπους και επαγγελματίες του χώρου, με στόχο την ενίσχυση της ασφαλιστικής συνείδησης και την καλλιέργεια κουλτούρας πρόληψης.