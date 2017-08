«ΣΤΟart ΚΟΡΑΗ»: Ομαδική έκθεση με τίτλο «Χρώμα Ελλάδας»

Την Τρίτη 5 Σεπτεμβρίου και ώρα 19:00, θα πραγματοποιηθούν τα εγκαίνια της ομαδικής έκθεσης «Χρώμα Ελλάδας», στο Χώρο Τέχνης «ΣΤΟart ΚΟΡΑΗ».

Η έκθεση θα φιλοξενήσει έργα τριών νέων καλλιτεχνών, της Κινέζας Ioanna Lin και των Ελληνίδων Ανθίας Λοϊζου και Αντωνίας Κονταξή, οι οποίες, μέσα από την ξεχωριστή προσωπική τους ματιά, υμνούν το ελληνικό τοπίο.

Η Ioanna Lin σπούδασε στην Guangzhou Academy of Fine Arts (κάτοχος MFA) στην Κίνα και εργάστηκε ως Lecturer of Painting techniques and illustration design στο Guangdong Baiyun University της Κίνας. Έργα της έχει παρουσιάσει σε ατομικές εκθέσεις σε Ελλάδα και Αμερική.

Η Ανθία Λοϊζου σπούδασε ζωγραφική στην Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών Αθήνας (ΑΣΚΤ) και εικαστικές τέχνες στην Ακαδημία Καλών Τεχνών της Βιέννης ύστερα από υποτροφία του ΙΚΥ το 2011. Το 2017 της απονεμήθηκε το πρώτο βραβείο της Εθνικής Ασφαλιστικής σε συνεργασία με την ΑΣΚΤ. Έργα της έχουν παρουσιαστεί σε ατομικές εκθέσεις σε Ελλάδα και Βιέννη.

Η Αντωνία Κονταξή σπούδασε ζωγραφική στην Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών Αθήνας, όπου αποφοίτησε με άριστα το 2012. Σπούδασε επίσης ψηφιδωτό, χαρακτική και αγιογραφία, ενώ έλαβε ειδικά μαθήματα διδασκαλίας της Τέχνης στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Έργα της βρίσκονται σε διάφορες ιδιωτικές και δημόσιες συλλογές στην Ελλάδα και το εξωτερικό και έχει συμμετάσχει σε πολλές ομαδικές εκθέσεις.

H Έκθεση «Χρώμα Ελλάδας» πραγματοποιείται στο πλαίσιο του έτους Ελληνοκινεζικής Φιλίας και θα διαρκέσει έως την Πέμπτη 5 Οκτωβρίου 2017.