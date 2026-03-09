Η κοινότητα του MDRT Hellas αριθμεί ήδη 71 μέλη για το 2026, σημειώνοντας σημαντική αύξηση και επιβεβαιώνοντας τη δυναμική ανάπτυξη του οργανισμού στην Ελλάδα.

“Το Million Dollar Round Table (MDRT) δεν είναι απλώς ένας τίτλος ή μια επαγγελματική διάκριση. Είναι πάνω απ’ όλα μια συνειδητή επαγγελματική επιλογή. Είναι η επιλογή της συνεχούς εξέλιξης. Η επιλογή της γνώσης. Η επιλογή της επαγγελματικής ακεραιότητας και της υψηλής ποιότητας υπηρεσιών προς τον πελάτη. Το γεγονός ότι 71 επαγγελματίες στην Ελλάδα επέλεξαν να αποτελούν μέρος αυτής της παγκόσμιας κοινότητας δείχνει ξεκάθαρα ότι ο κλάδος μας προχωρά μπροστά και ότι η χώρα μας κάνει σταθερά βήματα προς έναν πιο σύγχρονο και ουσιαστικά επαγγελματικό ασφαλιστικό και χρηματοοικονομικό χώρο.

Η αύξηση των μελών δεν είναι απλώς ένας αριθμός. Αντικατοπτρίζει τη δημιουργία μιας ισχυρής και ενεργής κοινότητας επαγγελματιών, που μοιράζονται εμπειρίες, γνώση και κοινό όραμα για την ανάπτυξη του κλάδου στην Ελλάδα. Παράλληλα, σημαντικό ρόλο στην ενίσχυση της κοινότητας παίζει η συνεχής δράση της εθελοντικής επιτροπής Επικοινωνίας του MDRT Hellas 2026. Η Επιτροπή Επικοινωνίας έχει εργαστεί εντατικά το τελευταίο διάστημα, με στόχο να προσφέρει στα μέλη πολλά προνόμια, νέες συνεργασίες, αλλά και πρόσβαση σε γνώση, δράσεις και ευκαιρίες δικτύωσης, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο την αξία της συμμετοχής στην κοινότητα.

Μέσα από workshops, συναντήσεις δια ζώσης αλλά και απομακρυσμένες, δράσεις και πρωτοβουλίες εκπαίδευσης, το MDRT Hellas συνεχίζει να καλλιεργεί μια κουλτούρα συνεργασίας, εξέλιξης και επαγγελματισμού που ενισχύει ολόκληρο τον κλάδο.

Η δυναμική αυτή πορεία δεν σταματά εδώ. Το 2027 θα αποτελέσει μια ιστορική χρονιά για το Million Dollar Round Table, καθώς ο παγκόσμιος οργανισμός θα γιορτάσει 100 χρόνια παρουσίας και προσφοράς στον κλάδο των ασφαλιστικών και χρηματοοικονομικών υπηρεσιών.

Μέσα σε αυτό το συμβολικό πλαίσιο, η ελληνική κοινότητα του MDRT Hellas θέτει έναν εξίσου σημαντικό στόχο: να φτάσει και να ξεπεράσει τα 100 μέλη στην Ελλάδα.

Ένας στόχος που δεν αφορά απλώς έναν αριθμό, αλλά την ενίσχυση μιας κουλτούρας επαγγελματισμού, γνώσης, συνεργασίας και υψηλών προτύπων στον ασφαλιστικό και χρηματοοικονομικό κλάδο της χώρας.

Τα 71 μέλη του 2026 αποτελούν ήδη ένα σημαντικό βήμα προς αυτή την κατεύθυνση και αποδεικνύουν ότι όλο και περισσότεροι επαγγελματίες στην Ελλάδα επιλέγουν συνειδητά να ακολουθήσουν τον δρόμο της αριστείας.

Γιατί όταν οι επαγγελματίες επιλέγουν να εξελίσσονται, να μοιράζονται γνώση και να λειτουργούν με υψηλά πρότυπα, δεν εξελίσσεται μόνο ο καθένας ξεχωριστά.