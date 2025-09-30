Δύο Δημοκρατικοί γερουσιαστές, η Ελίζαμπεθ Γουόρεν και ο Άντι Κιμ, ασκούν σκληρή κριτική στην κυβέρνηση Τραμπ για τον τρόπο που διαχειρίζεται το Ομοσπονδιακό Πρόγραμμα Ασφάλισης Πλημμυρών (NFIP). Σε επιστολή τους προς τον επικεφαλής της FEMA, Ντέιβιντ Ρίτσαρντσον, σύμφωνα με το Bloomberg καταγγέλλουν ότι οι περικοπές προσωπικού και οι αλλαγές προτεραιοτήτων απειλούν να αποσταθεροποιήσουν ένα πρόγραμμα από το οποίο εξαρτώνται 4,7 εκατομμύρια Αμερικανοί.

Η ανησυχία κορυφώνεται καθώς στις 30 Σεπτεμβρίου λήγει η νομοθετική εξουσιοδότηση του NFIP, ημερομηνία που συμπίπτει με την κρίσιμη ψηφοφορία για τον ομοσπονδιακό προϋπολογισμό. Αν δεν υπάρξει συμφωνία και η κυβέρνηση οδηγηθεί σε shutdown, το πρόγραμμα δεν θα μπορεί να εκδίδει ή να ανανεώνει ασφαλιστήρια, με άμεσες συνέπειες για την αγορά κατοικίας.

Οι γερουσιαστές προειδοποιούν ότι η αποδυνάμωση του NFIP (Εθνικό Πρόγραμμα Ασφάλισης για Πλημμύρες) θα οδηγήσει σε ακριβότερα ασφάλιστρα, περιορισμένη κάλυψη και απώλεια κρίσιμων δεδομένων για τις ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες. Η αγορά ήδη πιέζεται: ασφαλιστές αποσύρονται από περιοχές υψηλού κινδύνου, ενώ το κόστος αυξάνεται για εκατομμύρια ιδιοκτήτες.

Η FEMA έχει χάσει πάνω από 2.000 υπαλλήλους από την έναρξη της δεύτερης θητείας του Τραμπ, ο οποίος έχει δηλώσει ότι οι πολιτείες θα πρέπει να αναλάβουν μεγαλύτερη ευθύνη για την αντιμετώπιση καταστροφών. Την ίδια ώρα, εργαζόμενοι και πρώην στελέχη της υπηρεσίας προειδοποιούν ότι οι περικοπές την αφήνουν εκτεθειμένη σε περίπτωση μεγάλης κρίσης.

Το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας και η FEMA δεν σχολίασαν την επιστολή, ενώ η ανησυχία μεγαλώνει για το μέλλον ενός προγράμματος που από το 1968 αποτελεί τη βασική ασπίδα προστασίας απέναντι στον κίνδυνο πλημμυρών στις ΗΠΑ.