Στους φιναλίστ των φετινών Insurance Awards “Φίλιππος Μωράκης” που θα διεξαχθούν στις 15 Δεκεμβρίου 2025 στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών συγκαταλέγεται η διαμεσολαβητική εταιρεία ασφάλισης We Insurance.

Η συμμετοχή της εταιρείας επιβεβαιώνει τη δυναμική της παρουσία και την αναγνώριση του έργου της στην ελληνική ασφαλιστική αγορά.

Τα Insurance Awards “Φίλιππος Μωράκης” αποτελούν έναν από τους πιο καταξιωμένους θεσμούς της ελληνικής ασφαλιστικής αγοράς, με ιστορία που υπερβαίνει τις τρεις δεκαετίες. Κατά τη διάρκεια της πορείας τους έχουν συμβάλει ουσιαστικά στην ανάδειξη του κλάδου της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης, αλλά και του καθοριστικού ρόλου της ιδιωτικής ασφάλισης στην κοινωνία, την επιχειρηματικότητα και την οικονομία συνολικά.

Η αξιολόγηση και ανάδειξη των νικητών πραγματοποιείται από Επταμελή Επιτροπή, ενώ για τη διασφάλιση της διαφάνειας και της αμεροληψίας της διαδικασίας, την εποπτεία έχει αναλάβει η Grant Thornton, ένας από τους μεγαλύτερους παρόχους ανεξάρτητων ελεγκτικών, φορολογικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών παγκοσμίως.

Η πρόκριση στους φιναλίστ είναι για τη We Insurance αναγνώριση της συνέπειας και των επαγγελματικών αξιών που πρεσβεύει.