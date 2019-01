Οι στρατηγικές επενδύσεις «απογείωσαν» την Grant Thornton

Σε υψηλό έξι ετών διαμορφώθηκε ο ρυθμός ανάπτυξης της Grant Thornton International Ltd. Συγκεκριμένα, η εστίαση σε αγορές-κλειδιά για την στρατηγική ανάπτυξη οδήγησε σε συνολικά παγκόσμια έσοδα ρεκόρ της τάξης των $5,45 δισ. για το οικονομικό έτος που ολοκληρώθηκε στις 30 Σεπτεμβρίου του 2018, το οποίο χαρακτηρίστηκε από μια ευρείας κλίμακας ανάπτυξη της τάξης του 9,4% σε ολόκληρο το δίκτυο των εταιρειών-μελών.

Ειδικότερα, τα αποτελέσματα επηρεάστηκαν από:

• Τις καθοριστικές συγχωνεύσεις στην Ιαπωνία και στη Νότια Αφρική, σε συνδυασμό με την οργανική ανάπτυξη σε Ασία-Ειρηνικό και Αφρική, η οποία διαμορφώθηκε στο 18,7% και 54,7% αντίστοιχα.

• Τη μεγαλύτερη του μέσου όρου ανάπτυξη στην Ευρώπη (7,7%), με περισσότερες από τις μισές ευρωπαϊκές εταιρείες-μέλη να παρουσιάζουν αύξηση εσόδων πάνω από 10%.

• Την ιδιαίτερα ραγδαία ανάπτυξη στις υπηρεσίες tax (14,8%) και advisory (10,4%) σε όλο το δίκτυο.

Ο Peter Bodin, CEO της Grant Thornton International Ltd., δήλωσε χαρακτηριστικά: «Πρώτα απ’ όλα, θα ήθελα να αναγνωρίσω τη δέσμευση, το πάθος και την αποφασιστικότητά των στελεχών μας, που βοήθησαν το δίκτυο να επιτύχει ένα εξαιρετικό αποτέλεσμα. Η επιτυχία μας φέτος είναι αποτέλεσμα μιας στοχευμένης κατεύθυνσης που εστιάζει σε αγορές με δυναμική ανάπτυξη, στις οποίες θέλουμε να συνεχίσουμε να δραστηριοποιούμαστε στρατηγικά. Η στρατηγική ανάπτυξη των υπηρεσιών μας με συγκεκριμένη κατεύθυνση και η εστίαση στην ποιότητα, στήριξαν την απόδοσή μας στις βασικές αγορές. Επιπρόσθετα, η αυξανόμενη αβεβαιότητα που προκάλεσαν οι συνεχείς πολιτικές αναταραχές και οι εμπορικές εντάσεις, δεν κατάφεραν να νοθεύσουν τους όρους των συναλλαγών για τους πελάτες μας ανά τον κόσμο.

Αυτοί οι όροι ευνόησαν τις μακροπρόθεσμες επενδύσεις και προετοίμασαν το έδαφος για τις αβέβαιες συνθήκες που αναμένονται μελλοντικά. Αυτός είναι ο λόγος που και εμείς επιλέξαμε να επενδύσουμε στο δίκτυό μας, την τεχνολογία μας και στην ανάπτυξή των ανθρώπων και μελλοντικών ηγετών μας, έτσι ώστε να διασφαλίσουμε ότι βρισκόμαστε σε θέση να παρέχουμε ποιοτικές συμβουλευτικές υπηρεσίες και υποστήριξη στους πελάτες μας, σε μια ταχέως μεταβαλλόμενη αγορά. Η μεγαλύτερη συγχώνευση του έτους έλαβε χώρα στην Ιαπωνία με την προσθήκη της Yusei Audit Co. και Yamada & Partners Certified Public Tax Accountants’ Co. στο δίκτυο, αυξάνοντας το προσωπικό κατά 900 άτομα και ενισχύοντας αισθητά τις δυνατότητες της Grant Thornton στην παροχή φορολογικών και ελεγκτικών υπηρεσιών σε ολόκληρη την περιοχή. Οι ιαπωνικές συγχωνεύσεις συμπληρώθηκαν από μια δυνατή οργανική ανάπτυξη στην ευρύτερη περιοχή, ειδικότερα σε χώρες όπως η Ινδονησία (31,9%), η Μαλαισία (27,2%), η Σιγκαπούρη (16,3%) και η Ταϊλάνδη (12,6%). Την ίδια στιγμή, στην περιοχή της Ασίας-Ειρηνικού, το 42% των εταιρειών-μελών αύξησε τα έσοδα του σε ποσοστό μεγαλύτερο του 10%. Στην Αφρική 7 εταιρείες-μέλη αύξησαν τα έσοδά τους κατά 20% και το δίκτυο ολοκλήρωσε μια σημαντική συγχώνευση με τη SizweNtsalubaGobodo, η οποία θα συμβάλλει στην ποιότητα που αναμένουν οι πελάτες από εμάς τόσο στην περιοχή όσο και παγκοσμίως.

Η Ευρώπη βίωσε ανάπτυξη μεγαλύτερη του μέσου όρου κατά 7,7% με την Ιρλανδία (24,4%), την Ελλάδα (23,1%) και την Ισπανία (24,4%) να καταγράφουν εξαιρετική απόδοση. Παράλληλα, η ευρύτερη περιοχή της Αμερικής κατέγραψε ρυθμούς ανάπτυξης 5,7%, η οποία προέκυψε από την μεγάλη ανάπτυξη του Καναδά (13,2%), της Χιλής (17,4%) και των ΗΠΑ (4,8%)». Ο Peter Bodin συνεχίζει λέγοντας ότι: «Είναι υπέροχο να βλέπουμε τις επιχειρήσεις μας να ανθίζουν στις αγορές ολόκληρου του κόσμου καθώς συνεχίζουμε να χτίζουμε έναν βιώσιμο οργανισμό παροχής επαγγελματικών υπηρεσιών νέας γενιάς».

Από τη δική του πλευρά ο κ. Βασίλης Καζάς, Διευθύνων Σύμβουλος της Grant Thornton στην Ελλάδα τόνισε: «Χωρίς αμφιβολία, οι στρατηγικές επενδύσεις αποτέλεσαν κλειδί για την ανάπτυξη της Grant Thornton το 2018. Τα έσοδα ρεκόρ του παγκόσμιου οργανισμού, που άγγιξαν τα $5,45 δισ., καταδεικνύουν για ακόμη μια φορά την εμπιστοσύνη των πελατών στο χαρτοφυλάκιο υπηρεσιών της Grant Thornton.

Παράλληλα, τα παγκόσμια στοιχεία για την ανάπτυξη της Grant Thornton επιβεβαιώνονται έμπρακτα και στην Ελλάδα. Η Grant Thornton στη χώρα μας συγκαταλέγεται ανάμεσα στους ευρωπαϊκούς πρωταθλητές του παγκόσμιου οργανισμού με ρυθμό ανάπτυξης 23,1% και για αυτό είμαστε πολύ περήφανοι για τους ανθρώπους μας. Παρά το δύσκολο και συνεχώς μεταβαλλόμενο επιχειρηματικό περιβάλλον στην Ελλάδα, ευελπιστώ ότι θα συνεχίσουμε να εξελίσσουμε και στο μέλλον τις αναπτυξιακές δυνατότητες των ανθρώπων μας και των πελατών μας με επιμονή, σκληρή δουλειά και όραμα αισιοδοξίας».

Συνοπτικά τα αποτελέσματα για το έτος που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2018

• Το δίκτυο της Grant Thornton κατέγραψε ανάπτυξη 9,4% $, με τα συνολικά έσοδα από όλες τις εταιρείες μέλη να ανέρχονται στα $5,45 δισ.

• Ο αριθμός των ανθρώπων που συμμετέχουν στο δίκτυο της Grant Thornton αυξήθηκε σε παγκόσμια κλίμακα κατά 6,3% στα 52.686 άτομα σε 140 χώρες.

• Οι ελεγκτικές υπηρεσίες αποτέλεσαν το 39% των συνολικών εσοδών ($2,1 δισ., +4,3%), οι συμβουλευτικές υπηρεσίες το 35% ($1,92 δισ., +10,4%), οι φορολογικές υπηρεσίες σημείωσαν την μεγαλύτερη ανάπτυξη, με τις λογιστικές υπηρεσίες να αποτελούν το 22% των συνολικών εσόδων ($1,19 δισ., +14,8%), αντιπροσωπεύοντας έτσι τις συνεχείς φορολογικές εξελίξεις. Οι λοιπές υπηρεσίες αντιπροσωπεύουν το υπόλοιπο 3% κατά $145 εκατ..

• Πάνω από 20% της ανάπτυξης το 2018 προήλθε από συγχωνεύσεις και εξαγορές, τόσο σε όγκο όσο και σε αξία σε σχέση με τα δύο τελευταία χρόνια. Συνολικά πραγματοποιήθηκαν 24 συμφωνίες από 10 εταιρείες-μέλη. Η ιαπωνική συγχώνευση αποτέλεσε τη μεγαλύτερη συμφωνία, ενώ στον Καναδά έγιναν οι περισσότερες συμφωνίες αριθμητικά.

• Η ευρύτερη περιοχή της Αμερικής, παραμένει η μεγαλύτερη αγορά του δικτύου με έσοδα $2,5 δισ. (+5,7%), ενώ ακολουθεί η Ευρώπη με $1,75 δισ. (+7,7%). Ιδιαίτερα ισχυρή ανάπτυξη προήλθε από την Αφρική (πάνω από 54,7%) και από την Ασία-Ειρηνικό (πάνω από 18,7%).

• Η δυναμική της Αφρικής υποστηρίχτηκε από την επιτυχή προσθήκη της SizweNtsalubaGobodo στο δίκτυο (που ολοκληρώθηκε στα μέσα του 2018). Επιπλέον, ξεχώρισαν οι αποδόσεις αρκετών εταιρειών μελών σε πολλές χώρες όπως η Τυνησία (+45,8%), η Αιθιοπία (+29,2%) και η Νιγηρία (+30,7%). Συνολικά, 24% των αφρικανικών εταιρειών αύξησε τα έσοδα του κατά ποσοστό μεγαλύτερο του 10%.

• Στην Ασία-Ειρηνικό η Grant Thornton στην Ιαπωνία ολοκλήρωσε σημαντική επέκταση τον Ιούλιο όταν καλωσόρισε την Yusei Audit Co. and Yamada & partners Certified Public Tax Accountants’ Co. στο δίκτυό της. Η συναλλαγή πρόσθεσε στο δίκτυο 200 νέα μέλη στο προσωπικό του audit και 700 άτομα στο προσωπικό του tax. Ινδονησία (31,9%), Μαλαισία (27,2%), Σιγκαπούρη (16,3%) και Ταϊλάνδη (12,6%) είχαν επίσης δυναμική παρουσία στην περιοχή.

• Στο δίκτυο προστέθηκαν 7 νέες εταιρείες-μέλη σε Αυστρία, Καμερούν, Νησιά BES, Λίβανο, Μαλάουι, Μογγολία και Νότια Αφρική, ενώ δημιουργήθηκε και μια νέα ευρωπαϊκή κοινοπραξία υπηρεσιών.