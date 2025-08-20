Στην Vidavo επενδύει η Infotrust με στόχο να λανσάρει από το 2026 το MyHealthTrust, μία πλατφόρμα που ψηφιοποιεί τη διαδικασία του ασφαλιστικού συμβολαίου σε προγράμματα υγείας, σύμφωνα με ρεπορτάζ του powergame.gr. Ειδικότερα η διαμεσολαβητική εταιρεία στο πλαίσιο της στρατηγικής της ανάπτυξης, προχώρησε στην απόκτηση του 22,35% των μετοχών της VIDAVO που εξειδικεύεται σε προηγμένες υπηρεσίες τηλεϊατρικής και ψηφιακές υπηρεσίες υγείας.

Η Infotrust μέσα από την πλατφόρμα θα εισάγει στην ελληνική αγορά υπηρεσίες tele-underwriting, αξιοποιώντας τη Vida24 της VIVADO. H πρόσβαση σε άμεση ιατρική αξιολόγηση που θα έχουν οι ασφαλισμένοι θα μειώνει τον χρόνο και το κόστος για τον ασφαλιστικό κλάδο.

H VIDAVO, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, προχωρά σήμερα στη διαδικασία αύξησης του μετοχικού της κεφαλαίου, υπέρ το άρτιον, με το ποσό των περίπου 500.000 ευρώ (495.369 ευρώ), κεφάλαια από τα οποία επίσης θα καλυφθεί η ενίσχυση της τεχνογνωσίας της εταιρείας στον τομέα της Τεχνητής Νοημοσύνης, όπως και η ιδιωτική συμμετοχή στο πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ψηφιακών Προϊόντων και Υπηρεσιών» της Κοινωνίας της Πληροφορίας. Όπως εξηγεί στο powergame.gr η αντιπρόεδρος της Εταιρείας και διεθύνουσα σύμβουλος, Μαρκέλλα Ψυμάρνου «στη Vida24 υπάρχουν ενσωματωμένοι επιστημονικοί αλγόριθμοι, μέσω των οποίων μπορούμε να κάνουμε προβλέψεις για την εικόνα και την κατάσταση υγείας του ασθενούς, όπως επίσης να κάνουμε εκτιμήσεις ρίσκου για διάφορες χρόνιες ασθένειες. Με την επένδυση σε εργαλεία του ΑΙ, θα ενισχυθεί η Vida24 σε ό,τι αφορά την άμεση διάγνωση, αλλά θα ενισχυθεί και το τμήμα της πλατφόρμας που αφορά την κοστολόγηση των υπηρεσιών».

Η εταιρεία που είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών με τη σύσταση θυγατρικής στο Βέλγιο μέχρι το τέλος του 2025 επιχειρεί την ανάπτυξή της στο εξωτερικό στοχεύοντας σε στις αγορές της Γερμανίας, της Αυστρίας, αλλά βεβαίως και του Βελγίου, ενώ άμεσα εισέρχεται και σε αγορές των Βαλκανίων.