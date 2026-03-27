Η Be.Brokers συνεχίζει την ταχεία ανάπτυξή της στον χώρο της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης και ανακοινώνει την ολοκλήρωση της εξαγοράς του ασφαλιστικού χαρτοφυλακίου των κ. Δημήτρη και Κωνσταντίνου Δημητρόπουλου.

Η εν λόγω συμφωνία περιλαμβάνει τη μεταβίβαση 100% του χαρτοφυλακίου καθώς και την ενσωμάτωση τεσσάρων καταστημάτων B2C, τρία καταστήματα πώλησης ασφαλειών σε κομβικές περιοχές της Δυτικής Πελοποννήσου και ένα στη Νέα Ερυθραία.

Η εξαγορά αποτελεί μέρος της στρατηγικής της Be.Brokers για μεγέθυνση στην ασφαλιστική αγορά μέσω οργανικής ανάπτυξης και εξαγορών.

Παράλληλα, η ανάπτυξη του δικτύου φυσικών καταστημάτων B2C επιτρέπει στην εταιρεία να βρίσκεται ακόμη πιο κοντά στον πελάτη, προσφέροντας προσωποποιημένες υπηρεσίες, άμεση εξυπηρέτηση και ευκαιρίες για cross selling στο δίκτυο των ασφαλιστών της.

Ο κ. Γιάννης Μπράβος, Διευθύνων Σύμβουλος της Be.Brokers δήλωσε:

«Η συγκεκριμένη εξαγορά αποτελεί ένα ακόμη βήμα στην μεγέθυνση της Be.Broker σε συνέχεια των εξαγορών της Group Μέριμνα και της Merimna Life. Παράλληλα η οργανική μας ανάπτυξη αποτελεί τον πρωταρχικό μας στόχο έχοντας ήδη πετύχει 34% μέσο ρυθμό αναπτυξης τα τελευταία 10 χρόνια. Επενδύουμε σταθερά στην στη δημιουργία ενός ισχυρού δικτύου που φέρνει την ασφαλιστική συμβουλή πιο κοντά στον πελάτη. Παραμένουμε προσηλωμένοι στην παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών με ανθρώπινη προσέγγιση έχοντας τον ασφαλιστή στο επίκεντρο»_

Από την πλευρά τους, οι κ. Δημήτρης και Κωνσταντίνος Δημητρόπουλος, ανέφεραν:

«Είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι που το χαρτοφυλάκιό μας περνά σε μία εταιρεία με όραμα, δυναμική και επαγγελματισμό όπως η Be.Brokers. Είμαστε βέβαιοι ότι οι πελάτες θα συνεχίσουν να απολαμβάνουν υψηλού επιπέδου υπηρεσίες και περαιτέρω αναβαθμισμένη υποστήριξη.»