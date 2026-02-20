Τις δυνάμεις τους ενώνουν η Απόλλων του ομίλου Σαρακάκη και η Din Insurance Agents, εταιρεία που έχει διαγράψει αναπτυξιακή πορεία για πάνω από 15 έτη στην ασφαλιστική αγορά.

Οι ιδρυτές της DIN κ.κ. Θ. Αντωνογεώργος και Μ. Παρλαμάς, θα είναι επικεφαλής των πωλήσεων και θα συνεργαστούν με τη Γενική Διευθύντρια της Απόλλων, Σοφία Σικοτάκη, στέλοχος με μακρά διαδρομή στην ασφαλιστική αγορά. Τα γραφεία της DIN θα εδράζονται στον ιδιόκτητο χώρο της DIN στο Μαρούσι.

Σχετική ανακοίνωση για τη συνέργεια αυτή αναμένεται άμεσα από τις εταιρείες.