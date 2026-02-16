Δύο από τα πλέον ιστορικά και καταξιωμένα ασφαλιστικά πρακτορεία της χώρας, η Απόλλων ΑΕ, του Ομίλου Επιχειρήσεων Σαρακάκη και η Ζευς Πρακτορειακή ΙΚΕ, με παρουσία άνω των πενήντα ετών το καθένα, ενώνουν τις δυνάμεις τους σηματοδοτώντας μια νέα εποχή δυναμικής ανάπτυξης και καινοτομίας στον ασφαλιστικό κλάδο.

Η σύμπραξη αυτή θα έχει την έδρα της στα νότια προάστια της Αττικής και συγκεκριμένα στο Ελληνικό. Οι δύο εταιρείες επιδιώκουν να αξιοποιήσουν τη δυναμική της ευρύτερης αυτής περιοχής η οποία εξελίσσεται σε επιχειρηματικό και κοινωνικό κόμβο χάρη στο μεγαλύτερο έργο αστικής ανάπλασης στην Ευρώπη.

Η συνεργασία της Απόλλων ΑΕ, του Ομίλου Επιχειρήσεων Σαρακάκη και της Ζευς Πρακτορειακή ΙΚΕ, δεν αποτελεί απλώς μια επιχειρηματική σύμπραξη, αλλά μια στρατηγική πρωτοβουλία με ξεκάθαρο όραμα: Τη δημιουργία ενός ισχυρότερου, πιο ευέλικτου και τεχνολογικά εξελιγμένου σχήματος που θα ανταποκρίνεται αποτελεσματικά στις σύγχρονες ανάγκες των ιδιωτών, των επιχειρήσεων και των συνεργατών τους.

Με την επένδυση στο Ελληνικό, οι δύο εταιρείες στοχεύουν στο να συμβάλουν ενεργά στην ανάπτυξη της περιοχής και στη δημιουργία ενός δικτύου συνεργατών που θα προσφέρει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες με γνώμονα την ασφάλεια και την ευημερία των ανθρώπων.

Σε κοινή δήλωσή τους, οι διοικήσεις των δύο πρακτορείων ανέφεραν:

Δήλωση Σοφίας Σικοτάκη, Γενικής Διευθύντριας της Απόλλων ΑΕ:

«Η συνεργασία μας με τη ΖΕΥΣ Πρακτορειακή ΙΚΕ και τον κ. Γεώργιο Χατζηγεωργάκη βασίζεται σε κοινές αξίες και όραμα. Ενώνουμε τις δυνάμεις μας για να προσφέρουμε υψηλού επιπέδου ασφαλιστικές υπηρεσίες και να δημιουργήσουμε ένα ισχυρό δίκτυο που θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες της σύγχρονης κοινωνίας. Το Ελληνικό είναι μόνο η αρχή μιας στρατηγικής που στοχεύει στη βιώσιμη ανάπτυξη και την καινοτομία.»

Δήλωση Γεώργιου Χατζηγιωργάκη, Γενικού Διευθυντή ΖΕΥΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑΚΗ ΙΚΕ:

«Είμαι πεπεισμένος ότι η σύμπραξη αυτή, έρχεται ως φυσική εξέλιξη της πορείας των Πρακτορείων μας, και θα διασφαλίσει τη βιωσιμότητα, την ανάπτυξη, και την περαιτέρω διεύρυνση της ασφαλιστικής δραστηριότητας ενώ παράλληλα δημιουργεί μία νέα δυναμική και υπόσχεται

μεγαλύτερες προκλήσεις για την επόμενη ημέρα. Η επιλογή της Απόλλων ΑΕ αποτελεί μεγάλη τιμή για εμάς και νιώθω υπερήφανος για αυτό.

Με αμοιβαίο σεβασμό στην ιστορία μας και με προσήλωση στο μέλλον, ενώνουμε δυνάμεις ώστε να προσφέρουμε ακόμη πιο ολοκληρωμένες, αξιόπιστες και καινοτόμες ασφαλιστικές λύσεις στους πελάτες μας και στους Συνεργάτες του δικτύου μας.»