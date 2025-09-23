Η Howden Hellas και η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξενοδόχων ανακοινώνουν την έναρξη της στρατηγικής τους συνεργασίας, επισφραγίζοντας την κοινή τους δέσμευση για τη στήριξη και την ενδυνάμωση της ελληνικής ξενοδοχειακής επιχειρηματικότητας.

Η συνεργασία αυτή αποτελεί σημαντικό ορόσημο για τον εγχώριο τουριστικό κλάδο, καθώς ενώνει δύο ισχυρούς φορείς με κοινό όραμα: την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, την προώθηση της καινοτομίας και τη θωράκιση της βιωσιμότητας των ελληνικών ξενοδοχειακών επιχειρήσεων.

Μέσω αυτής της σύμπραξης, η Howden Hellas δεν περιορίζεται μόνο στην παροχή ασφαλιστικών υπηρεσιών υψηλής εξειδίκευσης, αλλά αναλαμβάνει ενεργό ρόλο στον ευρύτερο διάλογο για το μέλλον του ελληνικού τουρισμού και της φιλοξενίας. Ενός τομέα που αποτελεί διαχρονικά ακρογωνιαίο λίθο της ελληνικής οικονομίας και πηγή ανάπτυξης, απασχόλησης και εξωστρέφειας. Συγκεκριμένα, η Howden Hellas έχει ήδη επενδύσει στον ξενοδοχειακό κλάδο, δημιουργώντας εξειδικευμένο hospitality insurance τμήμα που ασχολείται αποκλειστικά με τις ασφαλίσεις ξενοδοχείων. Παράλληλα, αναγνωρίζοντας τις αυξανόμενες προκλήσεις της κλιματικής κρίσης και τις οικονομικές επιπτώσεις που προκαλούν τα ακραία καιρικά φαινόμενα στις επιχειρήσεις, διαθέτει υπηρεσίες και εργαλεία όπως το NAT/CAT Report και το Heat Map, που βοηθούν τους ξενοδόχους να αναγνωρίζουν, να αξιολογούν και να διαχειρίζονται αποτελεσματικά τους κινδύνους.

Η πρωτοβουλία αυτή ενισχύει την επιχειρησιακή ανθεκτικότητα των ξενοδοχειακών μονάδων, προάγει πρακτικές βιώσιμης ανάπτυξης και υπογραμμίζει την αξία των στρατηγικών συνεργειών για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των σύγχρονων προκλήσεων του κλάδου.

Ο κ. Αριστείδης Ατσαλάκης, Hospitality Insurance Solutions Manager, Member of the Business EXCO της Howden Hellas τόνισε: “Η συνεργασία μας με την ΠΟΞ αποτελεί ένα σημαντικό βήμα προς την κατεύθυνση της θωράκισης του ξενοδοχειακού κλάδου στην Ελλάδα. Στη Howden, πιστεύουμε ότι η παροχή εξειδικευμένων ασφαλιστικών λύσεων δεν είναι απλώς μια υπηρεσία, αλλά μια ουσιαστική επένδυση στη βιωσιμότητα και την ανάπτυξη των επιχειρήσεων.”

Ο κ. Γιάννης Χατζής, Πρόεδρος της ΠΟΞ δήλωσε από την μεριά του: «Η συνεργασία με την Howden Hellas έρχεται σε μία περίοδο που ο ξενοδοχειακός κλάδος καλείται να προσαρμοστεί σε σύνθετες και ταχέως μεταβαλλόμενες συνθήκες. Η κοινή μας αυτή πρωτοβουλία δεν στοχεύει μόνο στην ενίσχυση της επιχειρησιακής θωράκισης των μελών μας, αλλά και στην ανάδειξη της σημασίας της πρόληψης, της προσαρμοστικότητας.»