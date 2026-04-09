Η NAK Insurance Brokers, μέλος του Ομίλου Ευρώπη Holdings, προχωρά σε μια πρωτοβουλία με έντονο περιβαλλοντικό και κοινωνικό αποτύπωμα, ανακοινώνοντας τη συνεργασία της με την Terra Pindus για την ολοκλήρωση και ανάδειξη τμήματος του εμβληματικού μονοπατιού Pindus Trail.

Πιο αναλυτικά, η συνεργασία αφορά στην αναβάθμιση του ημερήσιου τμήματος Νo5 της διαδρομής Pindus Trail, που συνδέει τις περιοχές Συκιά – Μουσουνίτσα – Αθανάσιος Διάκος Φωκίδας, μήκους 12 χιλιομέτρων και μεταξύ άλλων περιλαμβάνει την ολοκλήρωση των εργασιών αποκατάστασης της βατότητας του μονοπατιού, την κατασκευή ήπιων τεχνικών παρεμβάσεων, καθώς και την εγκατάσταση ολοκληρωμένης σήμανσης και πληροφοριακών υποδομών. Παράλληλα, προβλέπεται η ανάδειξη επιμέρους σημείων ιστορικού ενδιαφέροντος, όπως το αρχαίο οχυρό στη ζώνη του Μόρνου.

Πρόκειται για ένα από τα σημαντικότερα τμήματα της χάραξης, το οποίο ενώνει τους ορεινούς όγκους της Γκιώνας και των Βαρδουσίων διασχίζοντας την ιστορική και περιβαλλοντικά ευαίσθητη κοιλάδα του Μόρνου και η ανάδειξη του συγκεκριμένου τμήματος του Pindus Trail δημιουργεί σημαντική προστιθέμενη αξία σε πολλαπλά επίπεδα, προσφέροντας πολυδιάστατα οφέλη για το περιβάλλον, την κοινωνία και την οικονομία.

Σε περιβαλλοντικό επίπεδο, συμβάλλει στην προστασία και τη βιώσιμη διαχείριση περιοχών υψηλής βιοποικιλότητας, με σεβασμό στο φυσικό οικοσύστημα της κοιλάδας του Μόρνου. Παράλληλα, ενισχύει την τοπική ταυτότητα και συνδέει τους επισκέπτες με ιστορικούς τόπους, όπως η γενέτειρα του Αθανασίου Διάκου, αναδεικνύοντας την πολιτιστική διάσταση της περιοχής.

Ταυτόχρονα, δημιουργεί νέες ευκαιρίες για την ανάπτυξη ήπιου και βιώσιμου τουρισμού, μέσα από δραστηριότητες όπως η πεζοπορία, το trail running και οι φυσιολατρικές εμπειρίες, με άμεσο όφελος για τις τοπικές κοινωνίες. Ήδη, η αυξανόμενη επισκεψιμότητα των μονοπατιών συμβάλλει ουσιαστικά στην ενίσχυση της τοπικής οικονομίας και στην αναζωογόνηση απομακρυσμένων ορεινών κοινοτήτων.

Πέρα από την ολοκλήρωση του έργου, η συνεργασία περιλαμβάνει και τη διασφάλιση της μακροχρόνιας βιωσιμότητάς του, μέσα από δράσεις υιοθεσίας και ετήσιας συντήρησης του μονοπατιού.

Ο κ. Νίκος Κατσιμπέρης, Διευθύνων Σύμβουλος της NAK Insurance Brokers, δήλωσε σχετικά «Η συνεργασία με την Terra Pindus δεν αποτελεί απλώς μια χορηγική ενέργεια, αλλά μέρος μιας ευρύτερης φιλοσοφίας μας που θέλει την επιχειρηματικότητα να λειτουργεί ως μοχλός θετικής αλλαγής – για το σήμερα και το αύριο. Μέσα από την πρωτοβουλία αυτή, η NAK Insurance Brokers ενισχύει τον ρόλο της ως υπεύθυνου εταιρικού πολίτη, συνδέοντας τη δραστηριότητά της με αξίες όπως η βιωσιμότητα, η προστασία της φύσης, η ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς και η ενδυνάμωση των τοπικών κοινωνιών δημιουργώντας μακροπρόθεσμη αξία για την κοινωνία και το περιβάλλον.»

Η Terra Pindus, είναι μια πρωτοβουλία αφιερωμένη στην προστασία και ανάδειξη του φυσικού και πολιτισμικού πλούτου της οροσειράς της Πίνδου. Μέσα από πολυετή έρευνα και εξερεύνηση, η ομάδα καταγράφει και αναβιώνει ιστορικά μονοπάτια, συμβάλλοντας στη δημιουργία του ενιαίου πεζοπορικού άξονα Pindus Trail, που διασχίζει 12 νομούς και συνδέεται με τοπικά δίκτυα διαδρομών. Από το 2018, με την έγκριση των αρμόδιων αρχών και τη στήριξη εκατοντάδων εθελοντών, υλοποιείται σταδιακά ένα μακρόπνοο σχέδιο ανάδειξης διαδρομών και μνημείων υψηλής ιστορικής αξίας.

Πέρα από τον κατασκευαστικό χαρακτήρα, η πρωτοβουλία εκφράζει μια βαθύτερη φιλοσοφία επαναπροσδιορισμού της σχέσης του ανθρώπου με τη φύση και την ορεινή Ελλάδα. Στόχος δεν είναι η ανάπτυξη ενός μαζικού τουριστικού προϊόντος, αλλά η διατήρηση της Πίνδου ως αυθεντικής βιωματικής εμπειρίας, ενισχύοντας μια βιώσιμη προοπτική για τις τοπικές κοινωνίες και για όσους επιλέγουν το βουνό ως τόπο ζωής, δημιουργίας και ελεύθερης έκφρασης.