Με στόχο τη συνεχή ενδυνάμωση της παρουσίας της στην ασφαλιστική αγορά και την παροχή ακόμα πιο ολοκληρωμένων και αποτελεσματικών λύσεων προς τους πελάτες της, η Designia Insurance Agents εντάσσει στο δίκτυο συνεργατών της την Dynamic Financial Advisors, του Κλέαρχου Πεφάνιου, η οποία στελεχώνεται από επαγγελματίες με πολυετή εμπειρία και ισχυρό αποτύπωμα στον ασφαλιστικό χώρο.

Η νέα αυτή στρατηγική συνεργασία εντάσσεται στο ευρύτερο αναπτυξιακό πλάνο της Designia Insurance Agents, το οποίο εστιάζει στη συνεργασία με καταξιωμένους επαγγελματίες που μοιράζονται κοινές αξίες, υψηλά πρότυπα ποιότητας υπηρεσιών και προσανατολισμό στη μακροχρόνια σχέση εμπιστοσύνης με τον πελάτη.

Η Άννυ Τρύφων, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Designia Insurance Agents, δήλωσε σχετικά: «Η συνεργασία μας με τη Dynamic Financial Advisors αποτελεί ένα ακόμη ουσιαστικό βήμα στην πορεία ανάπτυξης του δικτύου μας με επαγγελματίες που διαθέτουν γνώση, εμπειρία και ξεκάθαρη στρατηγική προσέγγιση στην ασφαλιστική διαμεσολάβηση.»

Ο Διευθυντής Ανάπτυξης Δικτύων της Designia Insurance Agents, Νίκος Κάρκουλας, ανέφερε: «Με ιδιαίτερη χαρά καλωσορίζουμε την Dynamic Financial Advisors, τον Κλέαρχο Πεφάνιο και την Εβίτα Λαμπαδιάρη στην οικογένεια της Designia Insurance Agents. Η εμπειρία και πάνω απ’ όλα η ποιότητα του Κλέαρχου και των συνεργατών του, δίνουν επιπλέον δυναμική στην αναπτυξιακή πορεία της εταιρίας μας. Άλλωστε, όπως λέω πάντα, οι άνθρωποι κάνουν τις εταιρίες.»

Από την πλευρά του, ο Κλέαρχος Πεφάνιος, Director & Founder της Dynamic Financial Advisors, δήλωσε: «Η Designia Insurance Agents διαθέτει αποδεδειγμένη τεχνογνωσία και πολυετές ιστορικό επιτυχιών τόσο στον τομέα των retail όσο και των corporate ασφαλίσεων. Η DF Αdvisors, έχοντας τα τελευταία χρόνια στραφεί στρατηγικά στην ασφάλιση επιχειρηματικών κινδύνων, εκτιμά ότι η ένταξή της στο δίκτυο της Designia Insurance Agents ενισχύει ουσιαστικά τον σχεδιασμό αυτό, δημιουργώντας παράλληλα ισχυρές προοπτικές ανάπτυξης νέων εργασιών για το σύνολο των συνεργατών της.»

Η Designia Insurance Agents, αναγνωρίζοντας τον σπουδαίο ρόλο των συνεργατών της στο σχεδιασμό και την υλοποίηση εξατομικευμένων λύσεων για κάθε ανάγκη των πελατών της, επενδύει σε συνεργασίες που ενισχύουν την ποιότητα των υπηρεσιών της και την αναπτυξιακή της δυναμική. Η ένταξη της Dynamic Financial Advisors αποτελεί ένα ακόμη ουσιαστικό βήμα στη στρατηγική της εταιρείας να χτίζει ισχυρές βάσεις συνεργασίας, ενισχύοντας ακόμα περισσότερο τη θέση της ως αξιόπιστου και καινοτόμου παρόχου ασφαλιστικών λύσεων προς τους πελάτες της και διαμορφώνοντας νέες προοπτικές δυναμικής ανάπτυξης για τους συνεργάτες της.