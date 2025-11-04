Στις νέες ειδικότητες και θέσεις εργασίας στις οποίες εστιάζουν οι ασφαλιστικές εταιρείες, τη δημιουργία περιβάλλοντος εμπιστοσύνης στον εργασιακό χώρο , το υβριδικό μοντέλο εργασίας και τις πολιτικές συμπερίληψης αναφέρεται σε συνέντευξή της στο am η Λώρα Αναστασοπούλου, Γενική Διευθύντρια Ανθρώπινου Δυναμικού (HR) στην NN Hellas.

Ποιες είναι οι προκλήσεις στον τομέα του HR στην ασφαλιστική βιομηχανία; Δημιουργείται η ανάγκη για νέες ειδικότητες και σε ποια πεδία;

Ο τομέας του Ανθρώπινου Δυναμικού HR στην ασφαλιστική αγορά έχει μετασχηματιστεί ριζικά και λειτουργεί πλέον ως στρατηγικός επιταχυντής της επιχειρησιακής ανάπτυξης. Η ψηφιοποίηση, αλλά και η αυξανόμενη πολυπλοκότητα των κανονιστικών απαιτήσεων, έχουν πράγματι δημιουργήσει την ανάγκη για νέες ειδικότητες. Στην ΝΝ Hellas έχουμε δώσει προτεραιότητα σε θέσεις που σχετίζονται με την ανάλυση δεδομένων και τη χρήση σύγχρονων τεχνολογικών εργαλείων και της τεχνητής νοημοσύνης, έτσι ώστε να πετύχουμε απλοποίηση και αυτοματοποίηση διαδικασιών, και πλήρη αξιοποίηση των δεδομένων. Οι ειδικότητες που θα ξεχώριζα είναι Data & AI, Data Engineers, Data Analysts, Digital transformation, Business Analytics, καθώς αυτοί οι ρόλοι θα συμβάλουν σημαντικά στο να πετύχουμε τον ψηφιακό μας μετασχηματισμό και να γίνουμε ένας οργανισμός που αξιοποιεί πλήρως την τεχνολογία και τα δεδομένα. Επιπρόσθετα, με βάση την στρατηγική μας για βέλτιστη εμπειρία του πελάτη, ρόλοι Customer Experience, Customer Analytics, User Experience/User Design αποκτούν επίσης βαρύτητα, καθώς θέλουμε να συνεχίσουμε να προσφέρουμε αξία στους πελάτες μας και την «επόμενη ημέρα» της ιδιωτικής ασφάλισης.

Τι σημαίνει στην πράξη για τον οργανισμό σας συμπερίληψη;

Μέσα από ποιες δράσεις προάγεται;

Η συμπερίληψη βρίσκεται στο επίκεντρο της εταιρικής μας κουλτούρας, τόσο στον Όμιλο ΝΝ, όσο και στην NN Hellas. Έχουμε δεσμευθεί να καλλιεργούμε ένα περιβάλλον όπου κάθε εργαζόμενος αισθάνεται ελεύθερος να εκφράσει τον πραγματικό του εαυτό – όπως λέμε στην ΝΝ, “You matter”. Αρχικά, εφαρμόζουμε ξεκάθαρες πολιτικές κατά των διακρίσεων και υπέρ των ίσων ευκαιριών και δίνουμε έμφαση στην σχετική ενημέρωση και επιμόρφωση των ανθρώπων μας μέσα από προγράμματα που καλύπτουν θέματα όπως η ασυνείδητη προκατάληψη, η πολιτισμική ευαισθητοποίηση και η ηγεσία με ενσυναίσθηση. Παράλληλα, κάθε χρόνο σχεδιάζουμε και υλοποιούμε δράσεις που επικεντρώνονται στους κύριους πυλώνες της DEI στρατηγικής μας: Gender, Culture, LGTBQI, Generations, Neuro and Physical Diversity, ενώ ενισχύουμε τη δημιουργία ομάδων εργαζομένων γύρω από τους πυλώνες αυτούς. Η διάκρισή μας στα Diversity, Equity & Inclusion Awards 2024, με το 2ο βραβείο στην κατηγορία Equal Opportunities / Benefits for Women, επισφράγισε πρόσφατα τη σταθερή μας προσήλωση στη δημιουργία ενός εργασιακού περιβάλλοντος όπου όλοι θέλουμε να ανήκουμε.

Πώς επηρεάζει η εξ αποστάσεως εργασία την αποδοτικότητα των εργαζομένων; Σε τι βαθμό εφαρμόζεται αυτό το μοντέλο;

Στην NN Hellas εφαρμόζουμε υβριδικό μοντέλο εργασίας. Έχουμε διαπιστώσει πως αυτή η πρακτική συμβάλλει σημαντικά στη διασφάλιση ενός εργασιακού περιβάλλοντος που υποστηρίζει το work – life balance, το οποίο αποτελεί για εμάς βασική προτεραιότητα. Η τηλεργασία έχει ενισχύσει δεξιότητες όπως η αυτοδιαχείριση και η ψηφιακή συνεργασία και μας έχει βοηθήσει να αυξήσουμε την εμπιστοσύνη μεταξύ μας και κατά συνέπεια την αυτονομία των ανθρώπων μας. Ταυτόχρονα όμως, δεν θέλουμε να χαθεί το αίσθημα του «ανήκειν», γι’ αυτό φροντίζουμε να διοργανώνουμε δράσεις και εταιρικές εκδηλώσεις, ώστε οι άνθρωποί μας να έρχονται σε επαφή με τους συναδέλφους τους, αλλά και με τις αξίες και την κουλτούρα της εταιρίας.

Υπάρχουν προγράμματα επανακατάρτισης ή ενίσχυσης δεξιοτήτων;

Η διαρκής ανάπτυξη των ανθρώπων μας είναι θεμελιώδες ζητούμενο για την εξέλιξή μας ως οργανισμός. Στόχος μας είναι τουλάχιστον το 75% των εργαζομένων μας ετησίως να ενισχύουν και να διευρύνουν τις δεξιότητες τους σε συγκεκριμένους πυλώνες συνδεδεμένους με την εταιρική μας στρατηγική. Στο πλαίσιο της στρατηγικής μας να γίνουμε ένας data driven οργανισμός, και με την υποστήριξη του Ομίλου ΝΝ, επενδύουμε σημαντικά σε προγράμματα ενίσχυσης δεξιοτήτων και επανακατάρτισης, εστιάζοντας κυρίως στην εκπαίδευση πάνω στα πιο σύγχρονα τεχνολογικά εργαλεία. Ενδεικτικά να αναφέρω το πρόγραμμα “Data Literacy” που απευθύνεται στους εργαζόμενους όλων των βαθμίδων, με στόχο την αξιοποίηση της τεχνολογίας και των νέων εργαλείων για την απλοποίηση της εργασίας. Έμφαση δίνουμε επίσης σε εκπαιδευτικά προγράμματα σχετικά με customer experience, digital skills και change management. Ταυτόχρονα, μας ενδιαφέρει η ανάπτυξη των soft skills των εργαζομένων μας, δεξιοτήτων δηλαδή που καθορίζουν σημαντικά το αποτέλεσμα της δουλειάς τους, όπως είναι η ικανότητα εργασίας σε agile περιβάλλον ή η αποτελεσματική διαχείριση ομάδας. Σημαντικές είναι και οι συνεργασίες που διατηρούμε με εκπαιδευτικά ιδρύματα, καθώς και η δυνατότητα χρηματοδότησης από μεριάς μας μεταπτυχιακών προγραμμάτων και εξειδικευμένων πιστοποιήσεων.