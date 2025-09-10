Η Swiss Re βρίσκεται στην κορυφή της λίστας με τους 40 μεγαλύτερους αντασφαλιστές στον κόσμο το 2025, ακολουθούμενη από την Munich Re και την Hannover Re, σύμφωνα με την S&P Global Ratings.

Η Berkshire Hathaway Insurance Group βρίσκεται στην τέταρτη θέση, ενώ η Lloyd’s στην πέμπτη και η SCOR στην έκτη. (Δείτε το παρακάτω διάγραμμα για την πλήρη λίστα με τους 40 κορυφαίους). Για τους σκοπούς της ανάπτυξης της κατάταξης των 40 κορυφαίων αντασφαλιστών παγκοσμίως και της υπέρβασης του ζητήματος της σύγκρισης αντασφαλιστών που αναφέρουν σύμφωνα με τα λογιστικά πρότυπα GAAP έναντι των IFRS 17, ο οίκος αξιολόγησης αναφέρθηκε στα ακαθάριστα εγγεγραμμένα ασφάλιστρα (GPW) για τις καθαρά αντασφαλιστικές δραστηριότητες.

«Για τους αντασφαλιστές που υποβάλλουν δηλώσεις σύμφωνα με το IFRS 17 και δεν δημοσιεύουν GPW, εκτιμήσαμε το καθαρό GPW αντασφάλισης και τους κατατάξαμε στην κατάταξη. Ταυτόχρονα, προσθέσαμε τα ακαθάριστα έσοδα από ασφάλιση για την αντασφάλιση για όλους τους υποβάλλοντες IFRS 17», ανέφερε η S&P στην έκθεσή της με τίτλο «S&P Global Ratings’ Top 40 Global Reinsurers In 2025 And Reinsurers By Country», που δημοσιεύθηκε στις 3 Σεπτεμβρίου.

Μία από τις κύριες προκλήσεις για τη δημιουργία αυτής της έκθεσης, ανέφερε η S&P, ήταν η χάραξη μιας σαφούς γραμμής μεταξύ των δραστηριοτήτων αντασφάλισης και των κύριων ασφαλίσεων των εταιρειών, «ειδικά σε περιπτώσεις όπου η δραστηριότητα αντασφάλισης είναι ένα τμήμα εντός μιας εταιρείας και όχι μια ξεχωριστή επιχείρηση».

«Γενικά, τα δεδομένα ασφαλίστρων σχετίζονται με το εγγεγραμμένο ασφάλιστρο αντασφάλισης μιας εταιρείας. Σε ορισμένες περιπτώσεις, ωστόσο, άλλες μετρήσεις περιλαμβάνουν δεδομένα από την κύρια ασφάλιση και την δραστηριότητα αντασφάλισης. Εάν δεν θεωρούσαμε τις μετρήσεις που παρείχαν οι εταιρείες ως αντιπροσωπευτικές των δραστηριοτήτων αντασφάλισης, επισημάναμε τις σχετικές μετρήσεις ως μη διαθέσιμες (Μ.Α.).»

Επιπλέον, για τους ομίλους που αναλαμβάνουν αντασφαλίσεις τόσο στον κλάδο ζωής όσο και στον κλάδο ζημιών, ο συνδυασμένος δείκτης αντικατοπτρίζει μόνο τον κλάδο ζημιών.