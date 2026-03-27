Ο Σύλλογος Ζημιωθέντων από την Ασπίς Πρόνοια διοργανώνει ενημερωτική συγκέντρωση στο Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών με τα εξής θέματα:

Καταβολές ποσών στους λογαριασμούς των δικαιούχων από την εκκαθάριση της περιουσίας της Ασπίς Πρόνοια.

Έναρξη καταβολών τρίτης δόσης από το εγγυητικό κεφάλαιο ζωής.

Με ποιον τρόπο θα οδηγηθούμε στην οριστική επίλυση του ζητήματος – στρατηγική και συμμαχίες.

Καταβολές σε δικαιούχους γενικών ασφαλειών Commercial Value και Ασπίς Πρόνοια.

Δικαστικές εξελίξεις / Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Η θέση της αντιπολίτευσης.

Η συγκέντρωση θα γίνει Τετάρτη 1 Απριλίου 2026 ώρα 18.00, στο Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών, στον 1ο όροφο, Βενιζέλου Ελευθερίου (Πανεπιστημίου) 44 & Τρικούπη Χαριλάου Αθήνα.