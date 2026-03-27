Ο Σύλλογος Ζημιωθέντων από την Ασπίς Πρόνοια διοργανώνει ενημερωτική συγκέντρωση στο Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών με τα εξής θέματα:
- Καταβολές ποσών στους λογαριασμούς των δικαιούχων από την εκκαθάριση της περιουσίας της Ασπίς Πρόνοια.
- Έναρξη καταβολών τρίτης δόσης από το εγγυητικό κεφάλαιο ζωής.
- Με ποιον τρόπο θα οδηγηθούμε στην οριστική επίλυση του ζητήματος – στρατηγική και συμμαχίες.
- Καταβολές σε δικαιούχους γενικών ασφαλειών Commercial Value και Ασπίς Πρόνοια.
- Δικαστικές εξελίξεις / Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.
- Η θέση της αντιπολίτευσης.
Η συγκέντρωση θα γίνει Τετάρτη 1 Απριλίου 2026 ώρα 18.00, στο Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών, στον 1ο όροφο, Βενιζέλου Ελευθερίου (Πανεπιστημίου) 44 & Τρικούπη Χαριλάου Αθήνα.
