Σε συμφωνία ώστε οι αυξήσεις στα ασφάλιστρα υγείας των ισοβίων προγραμμάτων να μην υπερβούν και φέτος το 7% φαίνεται πως κατέληξε ο υπουργός ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος, με την ασφαλιστική αγορά.

Σύμφωνα με πηγές του υπουργείου, μετά και την πρόσφατη συνάντηση που είχε ο υπουργός με ανώτατα στελέχη της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος, φαίνεται πως οδηγήθηκε σε μία άτυπη συμφωνία για αυτοσυγκράτηση από την πλευρά της αγοράς των ανατιμήσεων στα ασφάλιστρα, σε ένα επίπεδο αντίστοιχο του περσινού, έλλειψη του Δείκτη Κόστους Υγείας που θα έπρεπε να θέσει σε εφαρμογή η ΕΛΣΤΑΤ από 1η Ιανουαρίου 2026.

Στην πράξη αυτό σημαίνει ότι από δω και στο εξής οι ασφαλιστικές εταιρείες θα ανακοινώνουν αυξήσεις ασφαλίστρων έως 7%, ενώ κατά κύκλος του υπουργείου Ανάπτυξης δεν αποκλείεται κάποιες εξ’ αυτών να είναι και χαμηλότερες.

Σημειώνεται πως ο Δείκτης Κόστους Υγείας της ΕΛΣΤΑΤ εκτιμάται ότι τελικά να ανακοινωθεί και να ισχύσει από το 2027.