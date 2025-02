Share on Facebook

Η Aon plc έχει συνάψει συμφωνία συνεργασίας με την Protecdiv για να βελτιώσει τις υπηρεσίες της σε οντότητες του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα που εδρεύουν στις ΗΠΑ.

Συνιδρυθείσα το 2018 από τον T. Kael Coleman, Διευθύνοντα Σύμβουλο, και τον Paul C. Little, COO, η Protecdiv είναι η μόνη πιστοποιημένη εταιρεία μεσιτείας MBE, πλήρους υπηρεσίας ασφαλίσεων και αντασφαλίσεων που επικεντρώνεται σε δημόσιους φορείς, ειδικούς και πολυεθνικούς πελάτες στους χώρους μεταβίβασης κινδύνων ακινήτων, ατυχημάτων, στεγαστικών δανείων και πιστώσεων.



Η Lori Goltermann, Διευθύνων Σύμβουλος Global Regions and North America στην Aon, δήλωσε: «Η Aon έχει δεσμευτεί να κάνει επενδύσεις για να αυξήσει τις δυνατότητές μας για λογαριασμό των αναγκών των πελατών μας. Είμαστε στην ευχάριστη θέση να συνεργαζόμαστε με την Protecdiv καθώς συνεχίζουμε να τηρούμε μια κοινή δέσμευση για την ποικιλομορφία των προμηθευτών, την καινοτομία και τον αντίκτυπο και διαμορφώνουμε καλύτερες επιχειρηματικές αποφάσεις για όλους τους πελάτες».



Η Protecdiv θα συνεργαστεί με την Aon σε μια ποικιλία εμπορικών ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών λύσεων που σχετίζονται με τις ανάγκες της αγοράς στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα.



Ο Coleman δήλωσε: «Είμαστε ενθουσιασμένοι που συνεργαζόμαστε με την Aon για να προσφέρουμε ουσιαστικές λύσεις σε κορυφαίους πελάτες του κλάδου και να υποστηρίξουμε τις ζωτικές αποστολές τους. Αυτή η συμφωνία συνδυάζει την παγκόσμια κλίμακα της Aon με την τεχνογνωσία των προμηθευτών μας για να έχει μετρήσιμο αντίκτυπο σε όλες τις βιομηχανίες. Μαζί, στοχεύουμε να επεκτείνουμε τις ευκαιρίες και να παρέχουμε εξαιρετικές υπηρεσίες σε δημόσιους φορείς, εταιρείες και υποεξυπηρετούμενες κοινότητες».



Ο Robert Simpson, Διευθυντής Μικρών Επιχειρήσεων και Βιώσιμων Προμηθειών στην Aon πρόσθεσε: «Η Aon πιστεύει ότι οι σχέσεις και η τεχνογνωσία μας είναι μέρος αυτού που μας βοηθά να διαφοροποιηθούμε στην αγορά. Δεσμευόμαστε να προσφέρουμε αξία για τους πελάτες μας συνδέοντάς τους με προμηθευτές, όπως η Protecdiv, για να δημιουργήσουμε εμπορικό αντίκτυπο».