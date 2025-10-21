Tο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ) διοργανώνει το τελικό συνέδριο του έργου LIFE PROFILE, με θέμα «Η συμβολή του LIFE PROFILE στην εφαρμογή της Οδηγίας για την Περιβαλλοντική Ευθύνη – συμβάλλοντας στο έργο του ασφαλιστικού, του τραπεζικού και του βιομηχανικού κλάδου» την Τρίτη, 4 Νοεμβρίου 2025 και ώρες 09:30 έως 16:00 στο Αμφιθέατρο ΥΠΕΝ (Λ. Μεσογείων 119, Αθήνα, ΤΚ 115 26).

Το συνέδριο έχει ως στόχο τη διάδοση των αποτελεσμάτων του συγχρηματοδοτούμενου από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Πράσινο Ταμείο έργου LIFE «PROmote Financial Instruments for Liability on Environment» (LIFE19 GIE/GR/001127 – LIFE PROFILE) και κυρίως την προβολή και αξιοποίηση του μεθοδολογικού εργαλείου SAFER IT Tool (Systematic Assessment for Financial and Environmental Risks), το οποίο αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του έργου.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης θα παρουσιαστούν οι δράσεις του έργου που συμβάλλουν στην εφαρμογή της Οδηγίας για την Περιβαλλοντική Ευθύνη, οι κίνδυνοι και οι προκλήσεις για τους φορείς εκμετάλλευσης και τους φορείς αναδοχής κινδύνου, ενώ θα γίνουν τοποθετήσεις για τις προκλήσεις εφαρμογής της Οδηγίας στον ασφαλιστικό, τραπεζικό και βιομηχανικό κλάδο. Επιπλέον, θα γίνει συνολική παρουσίαση των αποτελεσμάτων του έργου LIFE PROFILE.

Το έργο LIFE PROFILE (www.life-profile.gr) συντονίζεται από το ΥΠΕΝ και συνδικαιούχοι φορείς είναι το Πράσινο Ταμείο, το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, το Ινστιτούτο Αστικού Περιβάλλοντος και Ανθρώπινου Δυναμικού του Παντείου Πανεπιστημίου, το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, η Γρύφων Περιβαλλοντική Συμβουλευτική και η Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος.