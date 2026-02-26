Ως ομιλητής συμμετέχει ο Σταύρος Δημόπουλος, Αντιπρόεδρος της FUEDI και Country Manager της Vrs adjusters, στο Insurance Forum Athens Edition που θα γίνει στις 27 Φλεβάρη στο Ξενοδοχείο Μεγάλη Βρετανία. Το συνέδριο, το οποίο διοργανώνεται από την TSOMOKOS SA σε συνεργασία με την MORAXX Media SA, αποτελεί μια κορυφαία πλατφόρμα στρατηγικού διαλόγου για το ελληνικό ασφαλιστικό οικοσύστημα σε μια περίοδο έντονων προκλήσεων, όπως η ψηφιακή επιτάχυνση, η γεωπολιτική αβεβαιότητα και η κλιματική αστάθεια.

Ο κ. Δημόπουλος, διακεκριμένο στέλεχος του κλάδου με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στον τομέα του loss adjusting, έχει διαχειριστεί ή επιβλέψει περισσότερες από 10.000 απαιτήσεις (claims) όλων των τύπων. Ως πιστοποιημένος FUEDI ELAE loss adjuster και μέλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, η παρουσία του στο φόρουμ ενισχύει τον διάλογο γύρω από την ανθεκτικότητα και τη διαχείριση κινδύνων.

Η συμμετοχή του κ. Δημόπουλου συνδέεται άμεσα με τους κεντρικούς πυλώνες του συνεδρίου:

• ADAPT: Την κατανόηση των ρυθμιστικών αλλαγών και της δυναμικής της αγοράς.

• ALIGN: Την ανάδειξη στρατηγικών για την προστασία των ισολογισμών και την αντιμετώπιση σύγχρονων κινδύνων, όπως το cyber risk και η επαγγελματική ευθύνη.

• SAFEGUARD: Την προστασία των περιουσιακών στοιχείων και την οικοδόμηση μακροπρόθεσμης ανθεκτικότητας σε μια εποχή απρόβλεπτων εξελίξεων.

Ο κ. Δημόπουλος διαθέτει ένα πολυσχιδές ακαδημαϊκό υπόβαθρο, όντας απόφοιτος της σχολής Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών του ΕΜΠ, κάτοχος MBA, καθώς και Master στον τομέα του Cyber and Information Security (InfoSec). Η εξειδίκευσή του αυτή του επιτρέπει να γεφυρώνει το χάσμα μεταξύ της λειτουργικής έκθεσης σε κινδύνους και της σύγχρονης λογοδοσίας στην ασφαλιστική αγορά.

Το Insurance Forum Athens Edition συγκεντρώνει ηγετικά στελέχη (C-suite), ρυθμιστικές αρχές και πρωτοπόρους του κλάδου, με στόχο τη μετάβαση από την απλή συναλλακτική διαπραγμάτευση προς ένα μέλλον ενεργητικού μετασχηματισμού και θωράκισης του αύριο.

Πληροφορίες για συμμετοχή στο συνέδριο θα βρείτε εδώ