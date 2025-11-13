Ασφαλιστήριο συμβόλαιο ευθύνης στελεχών διοίκησης με ασφάλιστρα ύψους 461.000 ευρώ φαίνεται πως έκανε ο πρώην CEO των ΕΛΤΑ Γρηγόρης Σκλήκας, σύμφωνα με ρεπορτάζ του open.

Ειδικότερα βάσει του ρεπορτάζ του καναλιού το συμβόλαιο έγινε λίγο πριν απομακρυνθεί από την εταιρεία, για τυχόν ζημιές που μπορεί να προκαλέσει ο ίδιος και 15 στελέχη της διοίκησης. Σε απάντησή τους τα ΕΛΤΑ διευκρινίζουν πως πρόκειται για πάγια τακτική η κάλυψη των στελεχών από το 2013 και πως έγινε η διαδικασία που προβλέπεται με κατάθεση προσφορών.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του open tv ασφαλιστήριο καλύπτεται από τον προϋπολογισμό των ΕΛΤΑ για το 2025 και το 2026 και έγινε στις 3 Νοεμβρίου, το βράδυ δηλαδή όπου γινόταν η άτυπη συνεδρίαση της ΚΟ της ΝΔ, με τους βουλευτές και με την παρουσία του αρμόδιου υπουργού Δημήτρη Παπαστεργίου, και είχε αρχίζει να συζητείται το ενδεχόμενο της παραίτησής του κ. Σκλήκα.

Διαβάστε Επίσης No Content Available

Σε ανακοίνωσή τους τα ΕΛΤΑ απαντούν:

1. Τα ΕΛΤΑ διαθέτουν ασφαλιστήριο συμβόλαιο D&O από το 2013, το οποίο καλύπτει το σύνολο των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως άλλωστε συμβαίνει σε όλα τα Διοικητικά Συμβούλια οργανισμών και εταιρειών που εφαρμόζουν κανόνες σύγχρονης εταιρικής διακυβέρνησης, αλλά και τα Διοικητικά Στελέχη της εταιρίας.

2. Η απόφαση για την ανανέωση/σύναψη του νέου ασφαλιστηρίου ελήφθη τον Σεπτέμβριο του 2025, στο πλαίσιο της πάγιας εταιρικής πρακτικής και βάσει των προβλεπόμενων διαδικασιών. Η σύμβαση υπεγράφη μετά την ολοκλήρωση της αναλυτικής αξιολόγησης των προσφορών.

3. Η διεύθυνση Προμηθειών των ΕΛΤΑ, μέσω εξωτερικού ασφαλιστικού συμβούλου, απευθύνθηκε σε 22 διεθνείς ασφαλιστές Διευθυντών & Στελεχών Διοίκησης (D&O). Προσφορές υποβλήθηκαν από 7 ασφαλιστές D&O, οι οποίες εξετάστηκαν ως προς την τιμολόγηση, τους όρους και το εύρος των καλύψεων.

4. Από τη διαδικασία προέκυψαν 4 τελικές προσφορές, που αξιολογήθηκαν από τα αρμόδια όργανα, πριν την τελική επιλογή και υπογραφή του ασφαλιστηρίου. Το κόστος παρέμεινε το ίδιο με πέρσι.