Συναντήσεις με τους φορείς και της ενώσεις που εκπροσωπούν το χώρο της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης δρομολογεί το ΕΕΑ προκειμένου, σύμφωνα με πληροφορίες, να υπάρξει λύση στο ζήτημα που έχει προκύψει με τις προμήθειες.

Ειδικότερα το θέμα αφορά την επιβολή του δικαιώματος συμβολαίου σε παλαιότερα χαρτοφυλάκια υγείας ζητώντας στην ουσία την μείωση των αμοιβών των επαγγελματιών ασφαλιστικών διαμεσολαβητών.

Πρόκειται για θέμα που απασχολεί τον κλάδο σε μεγάλο βαθμό με τη διαμεσολάβηση να ζητά από την εταιρεία να ανακαλέσει την σχετική απόφασή της.

Αναμένεται να δούμε ποιες θα είναι οι εξελίξεις στο πεδίο αυτό το επόμενο διάστημα.