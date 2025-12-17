Η Allianz πραγματοποίησε με επιτυχία μια σειρά από πανελλαδικές συναντήσεις με το δίκτυο πωλήσεών της σε τέσσερις μεγάλες πόλεις της χώρας: Λάρισα, Θεσσαλονίκη, Ηράκλειο Κρήτης και Χανιά. Στις εκδηλώσεις αυτές, η διοίκηση της εταιρίας είχε την ευκαιρία να συναντήσει από κοντά τους κορυφαίους ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές της, να παρουσιάσει το όραμα και το μέλλον της Allianz στην Ελλάδα, να αναδείξει τα καινοτόμα προϊόντα και τις υπηρεσίες της, αλλά και να ανταλλάξει απόψεις με τους συνεργάτες της. Μέσα από εποικοδομητικές ομιλίες και συζητήσεις, ενισχύθηκε η συνεργασία και η δέσμευση για συνεχή ανάπτυξη και υποστήριξη του δικτύου πωλήσεων.

Από τη διοίκηση της εταιρίας, τις ημερίδες συντόνιζε ο Αναπληρωτής Γενικός Εμπορικός Διευθυντής της Allianz, κ. Γιώργος Γκοτζαγεώργης. Ο CEO της εταιρίας κ. Βασίλης Χριστίδης, παρουσίασε το όραμα και τους στόχους της Allianz για τη νέα χρονιά.

Ο κ. Στέφανος Μαλαχιάς, Γενικός Εμπορικός Διευθυντής, παρουσίασε μία σειρά από ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα της Allianz και πως η εταιρία διαφοροποιείται από τον ανταγωνισμό. Ο κ. Χρήστος Γεωργίου, Chief Insurance Officer, ενημέρωσε για πιο τεχνικά θέματα ασφάλισης, βοηθώντας τους συνεργάτες να κατανοήσουν τους στόχους που θέτει η εταιρία. Ο κ. Λεωνίδας Γαϊτάνος, Διευθυντής Πωλήσεων Αποκλειστικού Δικτύου Μεσιτών & Εναλλακτικών Δικτύων, παρουσίασε τα προγράμματα Κλάδου Ζωής και Υγείας και τις λύσεις που προσφέρει η Allianz δίνοντας μάλιστα ιδιαίτερη βάση στα Unit Linked προϊόντα.

Στις συγκεκριμένες ημερίδες, οι Διευθυντές Πωλήσεων της εταιρίας παρουσίασαν μια σειρά από άκρως ενδιαφέροντα θέματα που αφορούσαν στην επόμενη μέρα της Allianz.

Οι κ. Βασίλης Τουπής, Χρήστος Ματσώλας, Στέλιος Σκαπινάκης​, Απόστολος Κολοβός, Γιώργος Καρυώτης, Σπύρος Θερμός, Δημήτρης Παρλαμάς, Νίκος Βουδούρης​ και ​Κώστας Ρούσσης, παρουσίασαν σημαντικά insights για διάφορους ασφαλιστικούς κλάδους, ανέλυσαν τις καινοτόμες λύσεις που προσφέρει η Allianz, όπως τα προγράμματα του κλάδου αυτοκινήτου, τα προτιμολογημένα πακέτα Ομαδικών Ασφαλίσεων για μικρομεσαίες επιχειρήσεις, το Loyalty πρόγραμμα της εταιρίας, την Ασφάλιση Πιστώσεων, και εστίασαν στη δυναμική του brand και στις ευκαιρίες που προσφέρουν οι digital καμπάνιες στα φυσικά δίκτυα.

Επιπλέον, συζητήθηκαν τεχνικές και πρακτικές που μπορούν να βοηθήσουν έναν ασφαλιστικό διαμεσολαβητή να βελτιώσει την εργασία του, ενισχύοντας την αποτελεσματικότητα και την αλληλεπίδραση με τους πελάτες.

Η διοίκηση της εταιρίας επιβεβαίωσε για ακόμη μία φορά τη σταθερή της στήριξη και εμπιστοσύνη στο δίκτυο πωλήσεών της, επενδύοντας διαρκώς σε καινοτόμα εργαλεία και λύσεις που ενισχύουν την αποτελεσματικότητα και την ανταγωνιστικότητα των συνεργατών της.

Με γνώμονα τη διαρκή εξέλιξη και την παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών, η Allianz παραμένει αρωγός στην ανάπτυξη του δικτύου της, διασφαλίζοντας ότι οι συνεργάτες της διαθέτουν όλα τα απαραίτητα μέσα για να ανταποκρίνονται με επιτυχία στις σύγχρονες προκλήσεις της αγοράς.