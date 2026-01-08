Το θέμα των μειώσεων των προμηθειών της διαμεσολάβησης στα νοσοκομειακά προγράμματα ασφάλισης θα συζητηθεί, σύμφωνα με πληροφορίες, σε θεσμικό επίπεδο σε συνάντηση που αναμένεται να γίνει σήμερα στις 13:00 στην ΤτΕ, ενώ στη συνέχεια θα ακολουθήσει και συνάντηση με την ΕΑΕΕ.

Στο επίκεντρο της συζήτησης θα βρεθούν οι πρόσφατες αλλαγές στις πολιτικές των εταιρειών, οι οποίες έχουν προκαλέσει σοβαρές αντιδράσεις και έχουν θέσει, σύμφωνα με τους διαμεσολαβητές, ζήτημα βιωσιμότητας του επαγγέλματος. Στη συνάντηση κατά πληροφορίες θα βρίσκεται ο επικεφαλής της ΔΕΙΑ, Σταύρος Κωνσταντάς, καθώς και ο πρόεδρος του ΕΕΑ, Γ. Χατζηθεοδοσίου, ο ΓΓ του ΕΕΑ, Δ. Γαβαλάκης, η πρόεδρος της ΕΑΔΕ, Δ. Λύχρου, ο ΓΓ της ΕΑΔΕ και πρόεδρος ΕΣΑΠΕ, Κ. Ρούσσης, ο πρόεδρος της ΠΟΑΔ, Η. Τσολάκης.

Οι διαμεσολαβητές υποστηρίζουν ότι αν η πρακτική αυτή γενικευθεί, θα δημιουργηθούν σοβαρές στρεβλώσεις στην αγορά. Μετά από τη συνάντηση με τη ΔΕΙΑ, σύμφωνα με πληροφορίες, στις 15:00 θα πραγματοποιηθεί συνάντηση των εκπροσώπων της διαμεσολάβησης και με εκπροσώπους της ΕΑΕΕ.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές η έκβαση των συζητήσεων αναμένεται να καθορίσει και τα επόμενα βήματα του κλάδου, τόσο σε θεσμικό όσο και σε νομικό επίπεδο.