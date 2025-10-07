

Ιδιαίτερα επωφελής ήταν η συνάντηση που πραγματοποιήθηκε με τη συμμετοχή Μελών του Συνδέσμου των Συνεργαζομένων με Μεσίτες Lloyd’s στην Ελλάδα και των κυριών Diana Santin, Regional Manager MEDI – Country Manager Italy, Lloyd’s Europe και Claartje Sweere, Senior Manager Corporate & Legal των κεντρικών γραφείων των Lloyd’s στις Βρυξέλλες, κατά τη διάρκεια της πρόσφατης επίσκεψής τους στη χώρα μας.

Η επίσκεψη είχε ως στόχο την ενημέρωση σχετικά με τις προσαρμογές που σχεδιάζουν οι Lloyd’s στο μοντέλο λειτουργίας τους στην ελληνική αγορά, καθώς και την πρόθεσή τους να δραστηριοποιούνται στο εξής αποκλειστικά στο πλαίσιο της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών (Freedom of Services – FOS).

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, που διεξήχθη σε πνεύμα αμοιβαίας κατανόησης και διαφάνειας, τα Μέλη του Συνδέσμου είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν αναλυτικά από την κα Claartje Sweere για τις προβλεπόμενες αλλαγές και τις επιπτώσεις τους στη μεσιτική δραστηριότητα. Παράλληλα, κατέθεσαν τις απόψεις, τις ανάγκες και τις προτάσεις τους, ζητώντας να ληφθούν υπόψη στο πλαίσιο του διαλόγου για τη μελλοντική συνεργασία.

Η συνάντηση ολοκληρώθηκε με την, από κοινού, επιβεβαίωση του αμοιβαίου ενδιαφέροντος για τη συνέχιση της πολύχρονης και επιτυχούς συνεργασίας.