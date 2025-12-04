Μετά την ολοκλήρωση της εξαγοράς της Εθνικής Ασφαλιστικής από την Τράπεζα Πειραιώς, πραγματοποιήθηκε συνάντηση μεταξύ εκπροσώπων των Προεδρείων του ΣΕΥΤΠΕ και του Συλλόγου Εργαζομένων Εθνικής Ασφαλιστικής.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, οι δύο πλευρές αντάλλαξαν αναλυτικές ενημερώσεις σχετικά με τις ισχύουσες συλλογικές συμβάσεις και το υφιστάμενο εργασιακό καθεστώς, συζήτησαν τις συνέπειες και τις προοπτικές που δημιουργεί η επιχειρηματική αυτή εξέλιξη και εξέτασαν ζητήματα που αφορούν την εργασιακή ασφάλεια, τα δικαιώματα και τις μελλοντικές προοπτικές των εργαζομένων.

Οι Σύλλογοι συμφώνησαν στη διατήρηση σταθερής και θεσμικής επικοινωνίας, στον συνεχή συντονισμό τους και στην από κοινού ανάληψη δράσεων και παρεμβάσεων όπου κριθεί αναγκαίο, με στόχο τη διασφάλιση των δικαιωμάτων και την προστασία της εργασιακής αξιοπρέπειας όλων των εργαζομένων κατά την περίοδο των εταιρικών μεταβολών.

Οι εργαζόμενοι της Εθνικής Ασφαλιστικής και της Τράπεζας Πειραιώς αποτελούν ενιαίο σύνολο απέναντι στις προκλήσεις της νέας εταιρικής πραγματικότητας. Οι Σύλλογοι δεσμεύονται να ενημερώνουν έγκαιρα και υπεύθυνα τα μέλη τους για κάθε εξέλιξη.