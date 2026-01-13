Από πλευράς της Ένωσης Ασθενών Ελλάδας συμμετείχαν η Πρόεδρος κα. Μέμη Τσεκούρα, Ο Γενικός Γραμματέας, κος Νίκος Δέδες και ο Υπεύθυνος Δημοσίων Υποθέσεων κ. Αναστάσιος Σαμουηλίδης.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, η Ένωση Ασθενών Ελλάδας παρουσίασε τις δράσεις και το έργο της, καθώς και τον ρόλο της ως θεσμικού φορέα εκπροσώπησης των ασθενών στη χώρα, για την επίτευξη του οποίου, η στήριξη του κου Κακλαμάνη υπήρξε ιδιαίτερα καθοριστική. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στη συμμετοχή της Ένωσης στον θεσμικό διάλογο για την Υγεία, στην παρουσία της στις αρμόδιες κοινοβουλευτικές επιτροπές και στη συμβολή της στη διαμόρφωση τεκμηριωμένων προτάσεων πολιτικής και στη συνεργασία της με δημόσιους και θεσμικούς φορείς σε τοπικό και εθνικό επίπεδο.

Στο πλαίσιο της συζήτησης οι εκπρόσωποι της Ένωσης έθεσαν ζητήματα που αφορούν τις ανικανοποίητες ιατρικές ανάγκες των πολιτών και τις ιδιωτικές δαπάνες των πολιτών στην Υγεία, οι οποίες εξακολουθούν να επιβαρύνουν σημαντικά τα νοικοκυριά και να αναδεικνύουν διαρθρωτικές προκλήσεις του συστήματος υγείας. Παράλληλα, συζητήθηκε η ανάγκη επίτευξης ευρύτερων πολιτικών και διακομματικών συναινέσεων για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση του νέου υγειονομικού χάρτη της χώρας, με στόχο την καλύτερη αντιστοίχιση των υπηρεσιών υγείας με τις πραγματικές ανάγκες του πληθυσμού, όπου ο ρόλος του Κοινοβουλίου μπορεί να είναι καθοριστικός.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε επίσης στη σημασία της ενίσχυσης της εγγραμματοσύνης υγείας, ως βασικής προϋπόθεσης για την ορθή αξιοποίηση των υπηρεσιών υγείας, και τη συμμετοχή των πολιτών στη λήψη αποφάσεων που αφορούν την υγεία τους. Παράλληλα, αναδείχθηκε η ανάγκη συστηματικής προάσπισης και ενδυνάμωσης των δικαιωμάτων των ασθενών, σε όλα τα επίπεδα του συστήματος υγείας.

Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος της Βουλής επανέλαβε τη διαχρονική στήριξή του προς τους ασθενείς, όπως έχει αποτυπωθεί στη μακρά πολιτική και κοινοβουλευτική του διαδρομή, επισημαίνοντας ότι το Κοινοβούλιο θα βρίσκεται κοντά στην Ένωση Ασθενών Ελλάδας στις δράσεις της για την προάσπιση των δικαιωμάτων των ασθενών.

Η συνάντηση επιβεβαίωσε τη σημασία του θεσμικού διαλόγου μεταξύ της Βουλής των Ελλήνων και της Ένωσης Ασθενών Ελλάδας, καθώς και τον ρόλο της Βουλής στη διαμόρφωση πολιτικών που προάγουν την ισότητα στην πρόσβαση και την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας. Η Ένωση Ασθενών Ελλάδας υπογράμμισε τη σημασία της συνέχισης και ενίσχυσης του διαλόγου αυτού, με στόχο την επίτευξη της Δημοκρατίας στην Υγεία.