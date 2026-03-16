Ο Σύνδεσμος Ασφαλιστικών Πρακτόρων Ελλάδος ΣΠΑΤΕ είχε μια παραγωγική συνάντηση την 16/03/2026 στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών με συνεργάτες των γραφείων του Υφυπουργού, Γ.Κώτσηρα και της Γενικής Γραμματέως φορολογικής πολιτικής, Χ.Μήλιου.

Συζητήθηκαν τα θέματα της φοροαπαλλαγής ασφαλίστρων ζωής και υγείας που ίσχυε μέχρι το 2014 και το θέμα του φόρου ασφαλίστρων υγείας άνω των 65 ετών [έχει προηγηθεί ήδη η κατάργηση του φόρου ασφαλίστρων 15% σε ανήλικους ασφαλισμένους]. Συμφωνήθηκε να υπάρξει συνεχιζόμενη συνεργασία και διαβούλευση επί των ως άνω θεμάτων.

Εκ μέρους του ΣΠΑΤΕ παρευρέθηκαν στη συνάντηση ο πρόεδρος Γ.Χατζηγεωργάκης, ο Αντιπρόεδρος Ν.Ζόμπολας, η ΓΓ Ε.Αναχουρλή και ο ταμίας Η.Εμίρης, εκ μέρους του ΥΠΕΘΟΟ, ο Δ/ντης του Γραφείου Υφυπουργού Θ.Παναγιώτου και ο Δ/ντης του Γραφείου της ΓΓΦΠ Θ.Σαφαρής.