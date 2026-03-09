Σε ιδιαίτερα θερμό και εποικοδομητικό κλίμα πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 4 Μαρτίου στη Νάουσα συνάντηση εκπροσώπων της ασφαλιστικής εταιρίας SYNDEA με τοπικούς συνεταιριστικούς φορείς του Νομού Ημαθίας, με στόχο την ενίσχυση των σχέσεων συνεργασίας και την ανταλλαγή απόψεων γύρω από τις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας και επιχειρηματικότητας.

Η συνάντηση με τους συνεταιρισμούς της περιοχής, πραγματοποιήθηκε στο Οινοποιείο «Βαένι» στη Νάουσα, όπου ο Πρόεδρος του οινοποιείου κ. Φουντούλης φιλοξένησε την εκδήλωση με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Η εκδήλωση αποτέλεσε μια εξαιρετική ευκαιρία για ουσιαστικό διάλογο, ανταλλαγή απόψεων και γνωριμία με τη φιλοσοφία και τις δραστηριότητες της εταιρείας.

Την εταιρεία εκπροσώπησαν και παρουσίασαν τις δραστηριότητές της ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Κώστας Καραμανλής, ο Αντιπρόεδρος κ. Αλέξανδρος Κοντός, ο Εμπορικός Διευθυντής κ. Στάθης Γκόργκας και ο Σύμβουλος Ανάπτυξης κ. Μιχάλης Τζελέπης. Το «παρών» έδωσαν επίσης ο κ. Κώστας Σολωμίδης, Διευθυντής Πωλήσεων Βορείου Ελλάδος & Διευθυντής Υποκαταστήματος Θεσσαλονίκης, καθώς και ο κ. Σπύρος Τζελέπης, Υποδιευθυντής πωλήσεων Μακεδονίας και Θεσσαλίας.

Τα στελέχη της SYNDEA παρουσίασαν το όραμα, την πορεία και το σύγχρονο χαρτοφυλάκιο ασφαλιστικών προϊόντων της εταιρίας, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στις λύσεις που μπορούν να στηρίξουν συνεταιρισμούς, αγροτικές δραστηριότητες και τοπικές επιχειρήσεις.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης αναδείχθηκε η σημασία της συνεργασίας μεταξύ της συνεταιριστικής ασφαλιστικής και του συνεταιριστικού χώρου, καθώς και οι δυνατότητες ανάπτυξης πρωτοβουλιών που θα ενισχύσουν την ανθεκτικότητα και τη βιωσιμότητα των τοπικών παραγωγικών φορέων.

Η SYNDEA επιβεβαίωσε τη δέσμευσή της να βρίσκεται κοντά στις τοπικές κοινωνίες, αναπτύσσοντας σχέσεις εμπιστοσύνης και προσφέροντας αξιόπιστες ασφαλιστικές λύσεις που ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες.