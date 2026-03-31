Με σημαντική συμμετοχή εκπροσώπων συνεταιριστικών οργανώσεων, πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 27 Μαρτίου, στο ξενοδοχείο Marriott, η ημερίδα της Syndea με τίτλο «Από την πρόληψη στην ανθεκτικότητα: Πώς οι συνεταιρισμοί ενισχύονται και εξελίσσονται μέσα από την ασφάλιση», με βασικό στόχο την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ της συνεταιριστικής ασφαλιστικής και των συνεταιρισμών.

Η έναρξη της ημερίδας πραγματοποιήθηκε από τον Πρόεδρο της Syndea, κ. Κώστα Καραμανλή, ο οποίος αναφέρθηκε στις προκλήσεις που διαμορφώνουν το σύγχρονο περιβάλλον, σημειώνοντας ότι «ζούμε σε μια περίοδο βαθιάς μετάβασης, όπου η αστάθεια, η αβεβαιότητα και η ανασφάλεια συνθέτουν ένα πιο απαιτητικό πλαίσιο για την οικονομία και την κοινωνία».

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στις επιπτώσεις για τον πρωτογενή τομέα, επισημαίνοντας ότι οι συνθήκες καθιστούν τους κινδύνους πιο σύνθετους, ενώ στάθηκε και στις πιέσεις που δέχεται η αγροκτηνοτροφική παραγωγή, υπογραμμίζοντας την ανάγκη ενίσχυσης των μηχανισμών προστασίας.

Στο πλαίσιο αυτό, υπογράμμισε ότι «ο ρόλος των σύγχρονων συνεταιρισμών, που λειτουργούν οργανωμένα ως επιχειρηματικές οντότητες, αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα», ενώ σημείωσε ότι «η ασφάλιση αποκτά στρατηγικό χαρακτήρα» για τη βιωσιμότητα και την ανάπτυξή τους.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη Syndea, τονίζοντας ότι αποτελεί «τη μοναδική ασφαλιστική εταιρεία στην Ελλάδα που συγκροτείται αποκλειστικά από συνεταιριστικές ενώσεις, συνεταιριστικές τράπεζες και κορυφαίες ευρωπαϊκές συνεταιριστικές εταιρείες».

«Η Syndea προσεγγίζει τους συνεταιρισμούς ως εταίρους, γιατί μιλά την ίδια γλώσσα, κατανοεί υπαρκτές και μετρήσιμες ανάγκες και έχει κοινή αφετηρία και κοινή διαδρομή», ανέφερε χαρακτηριστικά, σημειώνοντας ότι το κοινό αυτό υπόβαθρο επιτρέπει τη διαμόρφωση λύσεων πιο κοντινών στην πραγματικότητα της παραγωγής και πιο λειτουργικών για τα μέλη.

Χαιρετισμό απηύθυναν επίσης ο κ. Ευάγγελος Αργύρης, Πρόεδρος του Οινοποιείου Ζίτσας που έχει διατελέσει Αντιπρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων, Βουλευτής (1993-2012) και Υφυπουργός Γεωργίας, ο κ. Ανδρέας Δημητρίου, Πρόεδρος του Αγροτικού Πτηνοτροφικού Συνεταιρισμού «Πίνδος» και Αντιπρόεδρος της ΕΘΕΑΣ, καθώς και ο κ. Γεώργιος Κατσούλης, Πρόεδρος του ΣΑΣΟΕ και της Ένωσης Καλαμάτας, οι οποίοι υπογράμμισαν τη σημασία της συνεργασίας και της ενίσχυσης των συνεταιριστικών σχημάτων.

Στη συνέχεια, ο κ. Δημήτρης Ζορμπάς, CEO & Γενικός Διευθυντής της Syndea, παρουσίασε τις εξελίξεις της αγοράς και το μοντέλο συνεργασίας της Syndea με τους συνεταιρισμούς, ενώ ο κ. Στάθης Γκόργκας, Εμπορικός Διευθυντής της Syndea, ανέλυσε τις ασφαλιστικές λύσεις και τα οφέλη που προσφέρονται στους συνεταιρισμούς μέσα από τη συνεργασία με την εταιρεία. Ο κ. Μιχάλης Τζελέπης, Σύμβουλος Πωλήσεων, αναφέρθηκε στις προκλήσεις και τις προοπτικές του αγροτικού τομέα, δίνοντας έμφαση στην ανάγκη ενίσχυσης της ανθεκτικότητας.

Η ημερίδα ολοκληρώθηκε με συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων, επιβεβαιώνοντας τη κοινή βούληση για περαιτέρω ανάπτυξη της συνεργασίας μεταξύ της Syndea και των συνεταιρισμών, με στόχο τη δημιουργία σταθερών βάσεων προστασίας και βιώσιμης ανάπτυξης.