Ο Όμιλος Φώτος Φωτιάδης ανακοινώνει συνεργασία με την Alpha Bank. Ειδικότερα αναφέρε: ότι “έχει καταλήξει σε προκαταρκτικούς όρους στρατηγικής συνεργασίας στον τομέα των ασφαλειών, η οποία εντάσσεται στο πλαίσιο του ευρύτερου μακροπρόθεσμου αναπτυξιακού σχεδιασμού και οράματός του.

Συγκεκριμένα, ο Όμιλος Φώτος Φωτιάδης ως ο βασικότερος μέτοχος της Universal Life, έχει συνάψει συμφωνία μ’ έναν από τους μεγαλύτερους χρηματοοικονομικούς Ομίλους της Ελλάδας, την Alpha Bank S.A., η οποία θα σηματοδοτήσει μια νέα δυναμική στο ασφαλιστικό και τραπεζικό οικοσύστημα της Κύπρου.

Η συνεργασία των δύο Ομίλων, η οποία υπόκειται στις απαραίτητες κανονιστικές εγκρίσεις, περιλαμβάνει την συμμετοχή της Alpha Bank S.A. στο μετοχικό κεφάλαιο της Universal Life, την συγχώνευση της Altius Insurance με την Universal Life σε έναν ενιαίο και ισχυρό ασφαλιστικό οργανισμό, καθώς και συμφωνία τραπεζοασφάλισης( bancassurance) με την Alpha Bank Κύπρου. H Alpha Bank S. A. θα αποκτήσει την πλειοψηφία του μετοχικού κεφαλαίου του ενοποιημένου σχήματος ενώ ο Όμιλος Φωτιάδη θα διατηρήσει σημαντική συμμετοχή με την διοίκηση να ασκείται από κοινού. Με τη νέα δομή διαμορφώνεται ένα ολοκληρωμένο ασφαλιστικό μοντέλο, ικανό να προσφέρει πλήρες φάσμα ασφαλιστικών λύσεων τόσο σε ιδιώτες όσο και σε επιχειρήσεις, με σημαντικά διευρυμένο δίκτυο διανομής. Παράλληλα, μέσα από την ενιαία τεχνογνωσία, εμπειρία και τις υποδομές που παρέχει το νέο επιχειρηματικό σχήμα, θα στοχευθούν τρόποι διείσδυσης της Universal Life στην ασφαλιστική αγορά της Ελλάδας.



Μιλώντας για την συνεργασία αυτή, ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Φώτος Φωτιάδης και Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Universal Life κ. Παύλος Φωτιάδης ανέφερε: «Η συμφωνία αυτή αποτελεί στρατηγική επιλογή με στόχο την περαιτέρω ενδυνάμωση της ανθεκτικότητας και ανταγωνιστικότητας της Universal Life και την προστιθέμενη αξία στους πελάτες της. Διατηρώντας την εταιρική της ταυτότητα, και με τη σταθερή στήριξη πλέον και του Ομίλου της Alpha Bank, είμαι πεπεισμένος ότι η Universal Life, η πρώτη κυπριακή ασφαλιστική εταιρεία, ενισχυμένη από το Προσωπικό και ασφαλιστικό δυναμικό της Altius Insurance, θα συνεχίσει την αναπτυξιακή της πορεία αξιοποιώντας τις νέες προοπτικές που διανοίγονται μπροστά της.

Η νέα αυτή συνεργασία επιβεβαιώνει τη δέσμευσή μας να πρωτοπορούμε και να διαμορφώνουμε ενεργά το μέλλον της ασφαλιστικής αγοράς στην Κύπρο, καθώς και να αξιοποιούμε τις ευκαιρίες που παρουσιάζονται για διεθνοποίηση των εργασιών μας. Προσβλέπουμε στη συνεργασία αυτή και ευχαριστούμε τον Όμιλο Alpha Bank και ιδιαίτερα τον CEO Βασίλη Ψάλτη για την εμπιστοσύνη και πρωτίστως για το κοινό όραμα». Συνεχίζοντας ο Πρώτος Εκτελεστικός Διευθυντής της Universal Life κ. Έβαν Γαβάς υπογράμμισε: «Καλωσορίζουμε τη νέα στρατηγική συνεργασία, η οποία αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για εμάς καθώς δίνει περαιτέρω ώθηση στην υλοποίηση της αναπτυξιακής μας στρατηγικής σε τοπικό και διεθνές επίπεδο, ενώ ταυτόχρονα αντανακλά τη διαχρονική μας δέσμευση για παροχή σύγχρονων, ποιοτικών λύσεων και υπηρεσιών στον Κύπριο καταναλωτή. Ατενίζουμε με αισιοδοξία το μέλλον, έχοντας τη στήριξη δύο μεγάλων και αξιόπιστων επιχειρηματικών Ομίλων»”.