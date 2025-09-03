Η FairLife L.C.C. ανακοίνωσε συνεργασία με τον Όμιλο Υγείας Affidea και ειδικότερα με την παροχή Κάρτας Προνομίων Affidea Greece, αποκλειστικά για τα μέλη δίνοντάς τους τη δυνατότητα να έχουν πρόσβαση σε προνομιακές τιμές σε ιατρικές επισκέψεις, σημαντικές εκπτώσεις σε διαγνωστικές εξετάσεις και εξειδικευμένες υπηρεσίες φροντίδας κατ’ οίκον.

Η «FairLife-Φροντίδα και Πρόληψη για τον καρκίνο του πνεύμονα» είναι ο πρώτος μη κερδοσκοπικός κοινωνικός φορέας στην Ελλάδα – μέλος των ΕΛΛΟΚ, Ένωση Ασθενών Ελλάδος, LUCE, ELF, GLCC, LCAM και IASLC – που ασχολείται αποκλειστικά με τον καρκίνο του πνεύμονα και δημιουργήθηκε στη μνήμη του Simon Bell που έχασε τη μάχη με τον καρκίνο του πνεύμονα τον Αύγουστο του 2020.