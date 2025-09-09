Σε συνθήκες ολιγοπωλίου φαίνεται πως λειτουργεί η αγορά των ελεγκτικών εταιρειών που λειτουργούν ως “πυλοκράτορες” στις υπηρεσίες υγείας που παρέχονται στους καταναλωτές μέσω των ασφαλιστικών προγραμμάτων στα ιδιωτικά θεραπευτήρια.

της Βίκυς Γερασίμου

Σύμφωνα με έκθεση της Επιτροπής Ανταγωνισμού ο αριθμός των εταιρειών που ασχολούνται αποκλειστικά με αυτόν τον τομέα είναι 5 και έχουν συνολικά κύκλο εργασιών που ξεπερνά τα 15 εκατ. ευρώ. Ωστόσο, δύο εξ’ αυτών η Mednet (7,18 εκατ. ευρώ) και η Accurate (4,7 εκατ. ευρώ) μαζί φτάνουν σχεδόν τα 12 εκατ. ευρώ.

Βάσει των δεδομένων που καταγράφονται οι δύο αυτές εταιρείες αθροιστικά διαχειρίστηκαν, ελεγκτικά και γνωμοδοτικά, την διετία 2023-2024 περί του 80%-85% ετησίως της αξίας των αποζημιώσεων που καταβλήθηκαν από τις ασφαλιστικές εταιρείες προς νοσοκομειακούς παρόχους.

Μάλιστα άποψη που καταγράφεται στην έκθεση της Επιτροπής Ανταγωνισμού στο πλαίσιο της έρευνας της αρχής είναι ότι «η συντριπτική πλειοψηφία των ασφαλιστικών εταιρειών εκπροσωπείται σήμερα από περιορισμένο αριθμό ελεγκτικών εταιρειών διαχείρισης, ως εκ τούτου η οικεία αγορά λειτουργεί στην πράξη σε συνθήκες ολιγοπωλίου ή δυοπωλίου». Μετά από τις δύο μεγαλύτερες εταιρείες τρίτη τη τάξει είναι η Healthwatch με 1,68 εκατ. ευρώ κύκλο εργασιών, τέταρτη η Healthnet με 862.000 ευρώ και πέμπτη η TCN Expert Opinion με 685.000 ευρώ.