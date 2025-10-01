Απώλειες 16,9 εκατ. ευρώ έχει καταγράψει η παραγωγή στα προγράμματα ασφάλισης ζωής και υγείας (ασφαλίσεις ζωής-υγείας και αυτόνομα συμβόλαια υγείας, ατυχημάτων ασθενειών των ατομικών ασφαλίσεων) μέσα σε ένα χρόνο, από το πρώτο εξάμηνο του 2024 στην αντίστοιχη περίοδο του 2025.

Στην ουσία η μειωμένη παραγωγή έρχεται από τις ατομικές ασφαλίσεις ζωής όπου χάνονται 61.394.638 ευρώ (από 432,2 εκατ. ευρώ φτάνουν τα 371,2 εκατ. ευρώ, μείωση 14,2%). Αν και το ποσό είναι μεγάλο το κενό που δημιουργείται στην παραγωγή από τα προγράμματα αυτά αντισταθμίζεται με τα επιπλέον 37.972.358 ευρώ από τα προγράμματα υγείας και ατυχημάτων αλλά και από την επιπλέον 24.950.115 ευρώ παραγωγή που έχουν οι ομαδικές ασφαλίσεις.

Αυτό που καταγράφεται σύμφωνα με πηγές της ασφαλιστικής αγοράς είναι ότι λόγω της μείωσης της αγοραστικής δύναμης των καταναλωτών πολλοί αναζητούν προγράμματα χαμηλότερου κόστους, προσπαθώντας να διατηρήσουν την ασφάλισή τους. Ταυτόχρονα φαίνεται πως για τους εργαζόμενους, δεδομένης και της μεγάλης αύξησης των ιδιωτικών υπηρεσιών υγείας, αποκτά μεγάλη σημασία η ένταξή τους σε ένα ομαδικό πρόγραμμα υγείας που καλύπτουν συνήθως νοσηλείες της τάξεως των 10.000-20.000 ευρώ.

Συνολικά η μείωση της συνολικής παραγωγής του α ́ εξαμήνου 2025 σε σχέση με το α ́ εξάμηνο 2024 των ασφαλίστρων και αντασφαλιστικών αναλήψεων ζωής & υγείας έφθασε το 1%, αναλυόμενη σε μείωση 3,4% των ατομικών ασφαλίσεων, αύξηση 7% των ομαδικών και αύξηση 52,5% στο σύνολο των αντασφαλιστικών αναλήψεων.