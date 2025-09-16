Τα ασφάλιστρα για ασφάλιση κατοικίας αυξήθηκαν συνολικά 40,4% την περίοδο 2019–2024 σύμφωνα με στοιχεία του LendingTree, “State of Home Insurance: 2025”. Το μέσο ετήσιο ασφάλιστρο διαμορφώνεται στα $2.801.
Ποιοι πλήρωσαν περισσότερο
- Ακριβότερες πολιτείες: Οκλαχόμα $6.133, Νεμπράσκα $5.912, Κάνσας $5.412.
- Φθηνότερες: Χαβάη $632, Καλιφόρνια $1.260, Βερμόντ $1.339.
Οι μεγαλύτερες αυξήσεις (2019–2024)
- Κολοράντο +76,6%, με 24 καταστροφικά συμβάντα δισ. δολαρίων.
- Νεμπράσκα +72,3%, με 25 αντίστοιχα συμβάντα.
- Γιούτα +70,6%, με αυξημένες ζημιές από πυρκαγιές.
Το 2024 ξεχωρίζουν
- Μοντάνα & Νεμπράσκα +22,1%,
- Μινεσότα & Ουάσινγκτον +19,5%,
- πιο ήπιες αυξήσεις σε Φλόριντα +1,7%, Τέξας +3,4%, Νέα Υόρκη +3,8%.
